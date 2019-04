Feu vert à la réalisation de 24 logements pour des personnes vulnérables à Montréal





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le conseiller et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Robert Beaudry, sont heureux d'annoncer que l'organisme Ma Chambre inc. peut aller de l'avant avec son projet de rénover un immeuble de 24 chambres destinées à des personnes vulnérables à Montréal.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a donné son accord pour verser près de 1,6 M$ à ce projet d'achat et de rénovation majeure de l'immeuble situé au 1651, boulevard Saint-Joseph Est, dans Le Plateau-Mont-Royal. La SHQ alloue cette subvention dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. De plus, elle garantit le prêt contracté par l'organisme.

Quant à la contribution de la Ville de Montréal pour permettre au projet de se concrétiser, elle totalise près de 1,8 M$, dont 793 857$ en subvention exceptionnelle.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de participer à ce projet communautaire qui permettra d'offrir un toit à des personnes dans le besoin. L'importante aide financière de la Société d'habitation du Québec contribue à soutenir des personnes en difficulté à Montréal. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« En participant au financement d'une telle initiative, notre gouvernement s'assure de consolider le soutien offert à de nombreuses personnes en difficulté de la métropole, notamment en répondant encore mieux à leur besoin de sécurité et de stabilité résidentielle. Ce sont là des conditions importantes pour favoriser la santé globale de la personne et son épanouissement au sein de la communauté. Je tiens donc à saluer le travail réalisé par l'organisme Ma Chambre inc. et à lui témoigner mon appui dans le cadre de sa mission essentielle auprès des clientèles vulnérables. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La demande pour des maisons de chambre à Montréal est importante et nous travaillons sans relâche afin de répondre aux besoins de cette clientèle vulnérable. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer une aide financière qui permettra d'offrir un chez soi de qualité à des résidentes et résidents de Montréal. »

Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

Ce projet, d'un coût total de 4,8 M$, a été développé par Ma Chambre inc. avec l'appui du Groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal.

inc. avec l'appui du Groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal. Les locataires de ces 24 chambres bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de 413 040 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Ce projet recevra du financement pour du soutien communautaire dans le cadre d'une collaboration de la Ville de Montréal avec le Plan régional de niveau de soins alternatifs en santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux. Quinze chambres de ce projet seront destinées à de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 16:38 et diffusé par :