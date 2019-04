Robert Deluce nommé président exécutif de Porter Airlines dans le cadre d'une restructuration de la direction





TORONTO, le 10 avril 2019 /CNW/ - L'équipe de direction de Porter Airlines procède à une restructuration afin d'assurer la continuité de son développement immédiat et futur.

À compter de maintenant, Robert Deluce, président-directeur général fondateur de Porter, occupera le nouveau poste de président exécutif, élargissant ainsi ses responsabilités actuelles en tant que membre du conseil d'administration, tout en continuant de participer aux principales stratégies d'affaires de Porter. Il demeure également le principal dirigeant responsable de l'entreprise auprès de Transports Canada.

Ce changement entraîne la réaffectation d'une série de responsabilités au niveau de la direction. Ainsi, Michael Deluce occupe maintenant le poste de président-directeur général. En tant que membre fondateur de l'équipe de Porter, Michael a joué un rôle essentiel dans la définition de l'excellent plan d'affaires de Porter, ainsi que de ses stratégies commerciales et de sa marque, et il a joué un rôle clé pour réaliser cette vision dans ses fonctions de vice-président exécutif et de directeur commercial.

Don Carty, président du conseil d'administration de Porter depuis la fondation de l'entreprise, conserve son poste.

« Une des principales responsabilités du conseil d'administration est d'assurer la planification ordonnée de la relève », a indiqué M. Carty. « À la suite de cette transition, Robert sera plus actif au niveau du conseil, ce qui permettra à Michael et aux autres dirigeants de superviser les activités quotidiennes de l'entreprise. Grâce à une combinaison d'expériences et d'expertise diverses, Porter sera en mesure de répondre à nos besoins dès maintenant. »

« Ma priorité en tant que président exécutif sera d'appuyer notre équipe de direction restructurée, tout en continuant de participer activement à certains secteurs clés de l'entreprise », a ajouté Robert Deluce. « Il est important pour moi d'être proactif et d'accorder à notre équipe de direction encore plus de responsabilités directes afin d'établir la voie à suivre pour Porter et je suis convaincu que les changements annoncés aujourd'hui sont compatibles avec la vision que nous avions créée lors du lancement de la compagnie aérienne en 2006. »

Michael Deluce a également été nommé membre du conseil d'administration de Porter.

« C'est une rare occasion de participer au développement d'une entreprise dès le début et d'occuper le poste de président-directeur général plus d'une décennie plus tard », a indiqué Michael Deluce. « Nous avons mis en place une équipe exceptionnelle, allant de notre groupe de direction chevronné à nos membres dévoués, qui croit en nos efforts pour démarquer Porter des autres compagnies aériennes. Nous continuerons de renforcer ces avantages. »

Structure de direction

À la suite de la nomination de Michael, Kevin Jackson occupera désormais le poste de vice-président exécutif et d'agent commercial en chef. Kevin a travaillé étroitement avec Michael, plus récemment en tant que vice-président principal et directeur commercial. En plus de ses responsabilités actuelles touchant la commercialisation, les communications, les ventes, les produits emballés et les technologies de l'information, Kevin supervisera également la gestion des revenus, les activités aéroportuaires, la restauration, l'apprentissage et le développement, les centres d'appels et les relations avec la clientèle. Il continue de relever directement de Michael.

Paul Moreira demeure directeur de l'exploitation de Porter et il devient également vice-président exécutif. Ses responsabilités sont étroitement liées à l'amélioration de la fiabilité opérationnelle globale dans les secteurs critiques de la sécurité, des opérations aériennes et de l'entretien. Il supervise la sécurité, les pilotes, l'équipage de bord, le coût d'option collectif du capital (SOCC), les opérations techniques, y compris la maintenance, les exploitants de services aéronautiques d'aéroport (FBO) de Porter, ainsi que les installations, tout en relevant directement de Michael.

Les autres postes au sein de l'équipe de direction de Porter sont inchangés.

Jeff Brown demeure vice-président exécutif et chef de la direction des finances, avec des responsabilités pour les finances, les personnes et la culture, les relations gouvernementales et les affaires juridiques. Dorénavant, Jeff relèvera aussi directement de Michael.

Lawrence Hughes demeure vice-président principal, Personnes et culture, chargé de façonner la culture et d'établir les stratégies de Porter afin d'améliorer la formation et l'engagement des membres de l'équipe. Lawrence relève directement de Jeff Brown et indirectement du président-directeur général.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Myrtle Beach (en Caroline du Sud) et d'Orlando-Melbourne (en Floride).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines

