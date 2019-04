Le Dr Gillies O'Bryan-Tear rejoint le conseil d'administration de Clarity Pharmaceuticals





SYDNEY, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Clarity Pharmaceuticals, une société de médicaments radiopharmaceutiques spécialisée dans le traitement de maladies graves, a le plaisir d'annoncer que le Dr Gillies O'Bryan-Tear a rejoint le conseil d'administration de Clarity à la suite de sa récente nomination au Conseil consultatif scientifique de la société en août 2018 (communiqué de Clarity du 23 août 2018).

Le Dr O'Bryan-Tear a débuté dans l'industrie pharmaceutique en 1986. Il a passé plus de 30 ans de sa carrière occupant des postes de développement clinique, de gestion médicale et de missions commerciales. En 2009, il est devenu chef des services médicaux d'Algeta ASA, une société de biotechnologie norvégienne cotée en bourse qui développe un médicament radiopharmaceutique appelé Xofigo. Ce médicament permet de traiter le cancer de la prostate et fut lancé à l'échelle mondiale en 2013. Algeta a été acquise en 2014 par Bayer AG pour 2,9 milliards de dollars américains. Le communiqué du 23 août 2018 contient des informations plus détaillées sur le passé et l'expérience du Dr O'Bryan-Tear.

Le Dr O'Bryan-Tear a commenté sa nouvelle nomination en ces termes : « Je suis très heureux de rejoindre le conseil d'administration de Clarity après avoir collaboré récemment avec la société en tant que membre de son conseil consultatif scientifique. Au cours des dernières années, la société a connu une croissance significative grâce aux progrès rapides de l'industrie radiopharmaceutique et du développement important de ses essais cliniques. J'ai hâte de jouer un rôle plus actif chez Clarity et de travailler ensemble à la réalisation de notre objectif commun, celui de mettre au point de meilleurs traitements diagnostiques et thérapeutiques pour les enfants et les adultes atteints de cancer. »

Le président exécutif de Clarity, le Dr Alan Taylor, a ajouté : « Nous sommes honorés d'accueillir le Dr O'Bryan-Tear au sein de notre conseil d'administration. Notre collaboration avec lui en tant que membre de notre conseil consultatif scientifique a été fructueuse et il nous a aidés à faire progresser un certain nombre d'essais cliniques de premier rang. Alors que Clarity est en train de développer et d'élargir son programme clinique, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le Dr O'Bryan-Tear et de faire davantage appel à son expertise. Nous pensons que son expérience en tant que chef des services médicaux d'Algeta sera d'une importance inestimable pour notre croissance future, et il rejoindra un certain nombre de ses anciens collègues d'Algeta, notamment le Dr Thomas Ramdahl, membre du conseil d'administration de Clarity, et le Dr Colin Biggin, PDG de Clarity. »

À propos de Clarity

Clarity Pharmaceuticals est une société de médecine personnalisée qui est spécialisée dans le traitement de maladies graves. La société est un chef de file en matière de technologie radiopharmaceutique innovante grâce au développement de thérapies ciblées et à sa contribution à la mise au point de nouveaux médicaments pour les entreprises du monde entier.

www.claritypharmaceuticals.com

Contact média

Dr Alan Taylor

Président exécutif

Tél. : +61-(0)413-871-165

E-mail : ataylor@claritypharm.com

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 15:24 et diffusé par :