Benito Allison, 2557311 Ontario Inc. et Money That Works ne sont pas autorisés à exercer des activités de courtage d'hypothèques en Ontario

TORONTO, le 10 avril 2019 /CNW/ - La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) avise les consommateurs que Benito Allison n'est pas autorisé à exercer des activités de courtage d'hypothèques en Ontario.

Benito Allison, aussi connu sous les noms de Ben Allison, Ben Alliston et Bini Del Rosso, semble solliciter des clients pour ses activités de courtage d'hypothèques sans permis. Benito Allison n'est pas titulaire d'un permis de la CSFO.

Benito Allison semble utiliser les numéros de téléphone 647 545-9765 et 905 453-7427. Il semble aussi utiliser l'adresse de courriel delbini@hotmail.com.

La CSFO avise également les consommateurs que Benito Allison exploite la société 2557311 Ontario Inc., qui semble associée à la société Money That Works. Les sociétés 2557311 Ontario Inc. et Money That Works ne sont pas autorisées à exercer des activités de courtage d'hypothèques en Ontario.

Money That Works et 2557311 Ontario Inc. semblent utiliser l'adresse municipale 205-10, Gillingham Drive, Brampton (Ontario) L6X 5A5, le numéro de téléphone 905 453-7427 et l'adresse de courriel ballison2364@aol.com.

Les consommateurs doivent faire preuve de prudence si une personne utilisant l'un de ces noms, une personne de ces sociétés ou une personne utilisant ces numéros ou adresses communique avec eux. On recommande également aux consommateurs de ne pas obtenir de produits hypothécaires par l'entremise de Benito Allison. De plus, les consommateurs ne devraient pas demander une hypothèque ou un prêt auprès de 2557311 Ontario Inc. ou de Money That Works. Ils sont plutôt invités à communiquer avec le Centre antifraude du Canada.

Il est important de noter que les consommateurs qui obtiennent une hypothèque auprès de particuliers ou d'entreprises qui ne sont pas titulaires d'un permis accordé par la CSFO ne sont pas protégés par la Loi sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements qui régissent les maisons de courtage, les courtiers et les agents de l'Ontario.

Les consommateurs peuvent vérifier si une maison de courtage, un courtier ou un agent est titulaire d'un permis sur le site Web de la CSFO.

