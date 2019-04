Les élèves de la 5e, 6e et 7e année de la Khàtìnas.àxh Community School sont les gagnants de La sortie scolaire la plus cool au Canada





Des élèves de Teslin, au Yukon, gagnent une occasion unique de découvrir les sites de Parcs Canada au Manitoba cet été

OTTAWA, le 10 avril 2019 /CNW/ - Agence Parcs Canada - La guide honoraire de Parcs Canada pour les familles, Sophie Grégoire Trudeau, a annoncé aujourd'hui que des classes de la 5e, 6e et 7e année de la Khàtìnas.àxh Community School, à Teslin, au Yukon, ont gagné La sortie scolaire la plus cool au Canada de 2018-2019. Pour y participer, des classes de partout au Canada ont réalisé une activité d'intendance qui a contribué à la protection de l'environnement local ou à la mise en valeur de l'histoire et de la culture locales et ont soumis un essai photographique sur leur activité.

La classe gagnante a soumis un essai photographique sur un site Web qu'elle a construit pour partager les traditions locales de la culture tlingit avec le monde entier, comme l'activité de la couverture à boutons. En partageant les précieuses traditions culturelles et les langues que leurs aînés leur enseignent, les élèves sont en mesure de s'engager dans la communauté grâce à la technologie et de partager leur histoire grâce aux médias sociaux. « S'engager dans nos traditions locales à travers la culture tlingit nous permet de stimuler notre passion d'apprendre à connaître nos peuples autochtones. » - Classes de la 5e, 6e et 7e année de la Khàtìnas.àxh Community School.

La classe gagnante de cette année aura l'occasion de découvrir la nature et de se familiariser avec l'histoire dans les lieux de Parcs Canada au Manitoba. Les élèves découvriront le lieu historique national de Lower Fort Garry, visiteront le lieu historique national de la Maison-Riel et entendront des récits de la vie de Louis Riel; ils visiteront également le lieu historique national de La Fourche, « le coeur du continent », et camperont sous les étoiles dans le parc national du Mont-Riding.

Parcs Canada s'est engagée à créer un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui rend hommage à la contribution des peuples autochtones, à leurs histoires et à leur culture, ainsi qu'à la relation spéciale qu'ils entretiennent avec leurs terres et eaux traditionnelles. En collaboration avec plus de 300 collectivités autochtones du Canada, Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires dans la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du Canada. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à visiter les lieux de Parcs Canada pour en apprendre davantage sur les cultures, les traditions et les coutumes autochtones. Ce faisant, nous pouvons créer de nouvelles occasions pour les Canadiens et Canadiennes de mieux comprendre les cultures et les histoires des peuples autochtones du Canada.

Parcs Canada aimerait remercier tous les élèves et tous les enseignants du pays qui ont consacré du temps et des efforts pour participer au concours de cette année et qui ont apporté une contribution importante à leur communauté. Le gouvernement du Canada est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite dans tous les lieux de Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à se familiariser avec l'histoire, nous pouvons aider à inspirer la prochaine génération d'intendants de ces lieux protégés.

« Il est très important d'encourager les jeunes à faire l'expérience du plein air et à en apprendre davantage sur l'environnement. C'est pourquoi, chaque année, la Sortie scolaire la plus cool du Canada envoie une classe chanceuse dans des sites de Parcs Canada pour un voyage inoubliable. Je suis très heureuse d'annoncer que les classes de la 5e, 6e et 7e année de la Khàtìnas.àxh Community School, à Teslin, au Yukon, montera à bord d'un vol à destination des lieux de Parcs Canada au Manitoba en juin prochain. Cette classe aura la chance de visiter nos trésors nationaux et de vivre des moments qui dureront toute une vie! »

Sophie Grégoire Trudeau

Guide honoraire de Parcs Canada pour les familles

La Sortie scolaire le plus cool du Canada est organisée par Parcs Canada en collaboration avec la Société géographique royale du Canada , la Fédération canadienne de la faune et Historique Canada, et les commanditaires des prix. Le programme est appuyé par le partenaire du concours, Air Canada. Les repas, l'hébergement et le transport seront fournis .

Les classes comptant jusqu'à 35 élèves de 7e, de 8e et de 9e année ou du secondaire 1, 2 et 3, y compris les classes à niveaux multiples comptant des élèves de 7e, 8e ou 9e année ou du secondaire 1, 2 et 3, étaient admissibles au concours. Les essais ont été reçus entre le 10 septembre 2018 et le 22 février 2019. Une période de vote public a eu lieu entre le 4 et le 20 mars 2019. Un jury a choisi l'entrée gagnante parmi les 10 essais qui ont reçu le plus grand nombre de votes publics et cinq autres soumissions finalistes choisies par le personnel.

Les autres prix comptent trois sorties scolaires à des sites locaux de Parcs Canada et six prix de mention honorable. Les prix secondaires ont été remis aux classes des écoles suivantes : Pauline Johnson Elementary (Vancouver Ouest, Colombie-Britannique), Indian Head High School (Indian Head, Saskatchewan) et Jack Chambers (London, Ontario). Ces classes ont gagné une sortie scolaire à un site local de Parcs Canada ou à un lieu naturel ou historique spécial près de chez eux.

Pour voir les soumissions et tous les règlements du concours, visitez http://sortiescolairelapluscool.ca/fr/.

