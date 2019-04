Pivot Pharma annonce un placement privé de 15 M$CA et un partenariat stratégique





Joe Mimran rejoint le comité consultatif ; Krisztian Toth est nommé au conseil d'administration

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Pivot Pharmaceuticals Inc [ http://www.pivotpharma.com/ ]. (CSE: PVOT) (OTCQB: PVOTF) (FRA: NPAT) (« Pivot » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une Lettre d'intention contraignante, en date du 8 avril 2019, avec High Park Ventures Inc. (« HPK » ou « High Park Ventures »), une société privée d'investissement, pour un placement privé sans intermédiaire de 15 millions de dollars. Le placement privé sera exécuté en unités au prix de 0,25 $ l'unité, chacune composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'actions ordinaires (« bons de souscriptions ») ayant une durée de deux ans et un prix d'exercice de 0,35 $. Le placement privé devrait être clôturé en deux tranches, avec une première clôture de 5 millions de dollars dans un délai de deux semaines et une seconde tranche de 10 millions de dollars dans un délai de quatre semaines. Une fois le placement privé sans intermédiaire réalisé, Pivot émettra 60 000 000 unités à l'intention de HPK. Le placement privé sera réalisé à condition que HPK procède à une vérification avec diligence raisonnable et de manière satisfaisante, et que High Park Ventures et Pivot concluent un contrat de conseil aux termes duquel High Park Ventures fournira à Pivot des conseils stratégiques.

High Park Ventures est une société privée d'investissement axée sur les investissements aux États-Unis, dont le président est le célèbre entrepreneur Joe Mimran. À l'issue de la clôture, Joe Mimran rejoindra le comité consultatif de Pivot et fournira des conseils stratégiques à Pivot. M. Mimran est le cofondateur et Chairman du conseil de Gibraltar and Company. C'est aussi un visionnaire dont la renommée est internationale s'agissant des concepts de marque et de vente au détail, et il est connu pour des marques comme Joe Fresh et Club Monaco. Krisztian Toth, Chief Executive Officer de High Park Ventures, rejoindra le conseil d'administration de Pivot à la date de clôture. L'équipe de High Park Ventures a auparavant fondé NettaGrowth International Inc. (« NettaGro ») qui, par l'intermédiaire de Dormul S.A., a obtenu le premier permis de production de cannabis médical à teneur en THC pour une commercialisation en Uruguay. NettaGro a été vendu à Khiron Life Sciences Corp. le 25 janvier 2019.

Le Dr Patrick Frankham, CEO de Pivot, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Joe Mimran au comité consultatif de Pivot et de recevoir l'investissement de High Park Ventures. Grâce à ce placement et au soutien fournis par l'équipe de High Park Ventures, nous sommes en mesure de mettre en oeuvre et d'accélérer nos initiatives. Je souhaite également la bienvenue à Krisztian Toth au conseil d'administration de Pivot. L'expérience et les résultats obtenus par l'équipe de High Park Ventures dans le passé bénéficieront grandement à l'équipe de direction de Pivot, laquelle commercialisera notre gamme de produits de cannabis biologique leader du marché ».

Krisztian Toth, CEO de High Park Ventures Inc., a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Pivot et de les aider à développer, commercialiser et valoriser les nutraceutiques et les produits pharmaceutiques à base de cannabis de première qualité, et tirer parti des droits mondiaux liés à leurs technologies de délivrance de médicaments brevetées ».

Devise : $ CAD

À propos de Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. est une société scientifique spécialisée dans le cannabis conditionné pour la vente au détail. Elle se consacre au développement et à la commercialisation de produits de santé et de bien-être faisant appel à des technologies novatrices de délivrance de médicaments brevetés. À réception de la licence de transformation standard (en attente) de la part de Santé Canada, les produits de qualité, biodisponibles, stables et efficaces de Pivot seront fabriqués sur un site de 50 000 pieds carrés (4 645 mètres carrés) conforme aux BPF. Ce dernier sera localisé à Montréal, au Québec. La division américaine de Pivot, Pivot Naturals, LLC, basée à Costa Mesa en Californie, s'est vue octroyer une licence de fabrication temporaire de type N: Infusion par le département de la Santé publique de Californie en novembre 2018. La gamme de produits de Pivot comprend des boissons infusées, des capsules végétaliennes, des comprimés solubles, des crèmes et gels topiques, des lubrifiants intimes, des analgésiques à bille, des stick packs et de la poudre en vrac pour le marché des comestibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site pivotpharma.com

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

À l'exception des informations historiques contenues dans les présentes, les questions énoncées ci-dessus peuvent être des énoncés prospectifs impliquant certains risques et incertitudes qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent de ceux des énoncés prospectifs. Des mots tels que anticiper, croire, estimer, s'attendre, avoir l'intention et autres expressions semblables qui se rapportent à Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC, ou leur direction, ou la realisation du placement privé, permettent d'identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions actuelles de la direction, ainsi que sur ses hypothèses et les informations dont elle dispose actuellement. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés par les énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, tels que l'absence de clôture du placement privé, le non respect des conditions imposées par la CST ou d'autres organismes de réglementation des valeurs mobilières, le niveau d'activité et les dépenses de consommation, le montant des ventes de produits de Pivot, les déclarations relatives aux attentes en interne, l'environnement concurrentiel du secteur, la capacité de Pivot à continuer d'étendre ses activités, le niveau des coûts encourus dans le cadre des efforts d'expansion de Pivot, la conjoncture économique du secteur et la solidité financière des clients et des fournisseurs de Pivot. Pivot n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs. Les investisseurs sont également invités à prendre en compte tous les autres risques et incertitudes.

Contact : Pivot Pharmaceuticals Inc., Patrick Frankham, PhD, MBA, Chief Executive Officer, E-mail : Info@PivotPharma.com, Téléphone : (514) 943-1899 ; Virtus Advisory Group, Requêtes des actionnaires, E-mail : Pivot@virtusadvisory.com, Téléphone : (416)644-5081

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 14:49 et diffusé par :