Projet de remise en état de Boat Harbour - Période de consultation publique

Chaque année, plus de huit millions de tonnes métriques de plastique se retrouvent dans les océans du monde. Les engins de pêche perdus et abandonnés -- aussi appelés engins fantômes -- contribuent de façon importante aux débris marins. Constituant...

Le CREO Family Office Syndicate (CREO), un réseau sans but lucratif composé de bureaux de gestion du patrimoine et dont le siège social est à New York, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel de long...