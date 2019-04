Sur une lancée économique record - DEL enregistre en 2018 des résultats exceptionnels





BOUCHERVILLE, QC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Alors que 2017 était la meilleure année de Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) en 15 ans d'existence, 2018 marque une nouvelle ère, avec plus du double des investissements cumulés. C'est donc en compagnie d'une centaine d'entrepreneurs, de partenaires et d'élus que DEL a présenté ses résultats exceptionnels dont voici les faits saillants :

Injection de 733 M$ dans l'économie de l'agglomération, soit plus du double comparativement à 2017, une année historique pour DEL au cours de laquelle des investissements totalisant 335,3 M$ avaient été enregistrés

Accompagnement de 412 entreprises distinctes, une augmentation de 10 % par rapport à 2017

1 151 visites d'entreprises, une augmentation de 128 % comparativement à 2017

Création et maintien de 854 emplois

Attraction de 7 nouvelles organisations, incluant Molson Coors et Förena cité thermale

et Förena cité thermale Plus de 1 000 participants aux 46 activités de DEL

Mise en place d'un accélérateur d'entreprises et déploiement de nouveaux services à l'emploi

Un partenaire économique incontournable

« L'agglomération de Longueuil s'impose résolument comme une destination d'affaires de choix et connaît un essor économique sans pareil. La fierté d'entreprendre localement se manifeste par les investissements massifs de nos entreprises. Avec notre accompagnement constant, soutenu et proactif, nous sommes plus que jamais une partie prenante de la vitalité économique du territoire et un complice privilégié des entrepreneurs locaux », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL. Rappelons qu'en 2018, DEL a mis en place un accélérateur d'entreprises pour assurer le renouveau entrepreneurial du territoire et un réel continuum de services, peu importe le stade de maturité de l'entreprise.

Une vigueur économique historique



« Sans contredit, ces résultats démontrent que DEL est non seulement un organisme phare qui ne craint pas de se renouveler et de se dépasser pour assurer à notre région un rayonnement ici et ailleurs, mais il est aussi notre bras droit économique qui incarne et matérialise nos visées et qui est présent sur le terrain pour accompagner nos entreprises dans leurs projets d'affaires », a exprimé Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, ville centre de l'agglomération. Révélant le dynamisme économique du territoire, la valeur des permis de construction et de rénovation de l'agglomération de Longueuil s'est chiffrée à plus de 1,3 milliard de dollars en 2018, une hausse de 51 % en deux ans.

À propos de DEL

Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l'ensemble des villes de l'agglomération de Longueuil. Il a pour mission de propulser les entreprises de l'agglomération de Longueuil vers le succès, en leur offrant un accompagnement d'affaires spécialisé, et favoriser l'attraction d'investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire. Pour plus d'information : www.delagglo.ca/fr/

