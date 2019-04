Budget de 2019 : Un chez-soi abordable





OTTAWA, le 10 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. Cependant, trop de Canadiens qui travaillent fort, surtout des jeunes, ont l'impression que c'est impossible. Il n'y a pas suffisamment de maisons à acheter ou d'appartements à louer. Par conséquent, le fait de trouver un endroit où il fait bon vivre devient trop coûteux et se retrouve au-dessus des moyens de bon nombre de gens. Les mesures du budget de 2019 contribueront à accroître l'offre de logements et aideront un plus grand nombre de familles de la classe moyenne à trouver un logement abordable dès maintenant, grâce à un nouveau soutien ciblé pour les acheteurs d'une première propriété.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, afin de souligner le volet du budget de 2019 : Investir dans la classe moyenne. Le budget expose en détail ce que fait le gouvernement pour s'assurer que les Canadiens de la classe moyenne bénéficient des effets de la croissance de l'économie canadienne. Ces mesures comprennent le fait d'aider un plus grand nombre de Canadiens à se trouver un logement abordable, à se préparer à des emplois bien rémunérés, à prendre leur retraite en confiance et à pouvoir se payer des médicaments sur ordonnance lorsqu'ils en ont besoin.

Dans un discours donné à un événement auquel participait la Nova Scotia Association of Realtors, le ministre Wilkinson a discuté de la façon dont le gouvernement du Canada renforce la Stratégie nationale sur le logement, en augmentant l'offre dans le marché du logement et le marché locatif et en mettant en oeuvre des plans pour rendre l'accession à la propriété plus abordable afin que plus de familles de la classe moyenne puissent réaliser leur rêve d'être propriétaire de leur logement.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement propose les mesures suivantes :

Rendre l'accession à la propriété plus abordable en instaurant l'Incitatif à l'achat d'une première propriété, un programme de prêt hypothécaire avec participation de 1,25 milliard de dollars qui devrait aider environ 100 000 acheteurs d'une première propriété au cours des trois prochaines années de réduire les paiements mensuels requis pour être propriétaire d'une propriété.

en instaurant l'Incitatif à l'achat d'une première propriété, un programme de prêt hypothécaire avec participation de 1,25 milliard de dollars qui devrait aider environ 100 000 acheteurs d'une première propriété au cours des trois prochaines années de réduire les paiements mensuels requis pour être propriétaire d'une propriété. Permettre aux acheteurs d'une première propriété d'effectuer des retraits plus importants à même leur épargne détenue dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) dans le but d'acheter une maison, en augmentant la limite des retraits au Régime d'accession à la propriété pour la faire passer de 25?000 $ à 35?000 $.

d'effectuer des retraits plus importants à même leur épargne détenue dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) dans le but d'acheter une maison, en augmentant la limite des retraits au Régime d'accession à la propriété pour la faire passer de 25?000 $ à 35?000 $. Contribuer à stimuler l'offre d'habitation dans le marché locatif en débloquant 10 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans en financement disponible par l'entremise de l'initiative Financement de la de logements locatifs, qui aidera à construire 42 500 nouvelles unités au total partout au Canada . Cet investissement visera en particulier les régions où l'offre de logements locatifs est faible, comme celles as Vancouver et de Toronto.

en débloquant 10 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans en financement disponible par l'entremise de l'initiative Financement de la de logements locatifs, qui aidera à construire 42 500 nouvelles unités au total partout au . Cet investissement visera en particulier les régions où l'offre de logements locatifs est faible, comme celles as et de Toronto. Lancer un nouveau défi d'offre de logement en vue d'encourager des solutions innovatrices qui feraient tomber les obstacles qui limitent l'offre d'achat de logements neufs, et collaborer avec les autres ordres de gouvernement relativement aux possibilités d'offre de logements à long terme.

en vue d'encourager des solutions innovatrices qui feraient tomber les obstacles qui limitent l'offre d'achat de logements neufs, et collaborer avec les autres ordres de gouvernement relativement aux possibilités d'offre de logements à long terme. Régional : De concert avec la Colombie-Britannique, appuyer le Groupe d'experts sur l'avenir de l'offre de logements et l'abordabilité , dont la création a été annoncée récemment. Le groupe d'experts consultera les intervenants en vue de déterminer et d'évaluer les mesures qui pourraient renforcer les initiatives et les investissements récents visant à accroître l'offre de logements en vue de répondre à la demande.

De concert avec la Colombie-Britannique, , dont la création a été annoncée récemment. Le groupe d'experts consultera les intervenants en vue de déterminer et d'évaluer les mesures qui pourraient renforcer les initiatives et les investissements récents visant à accroître l'offre de logements en vue de répondre à la demande. Accroître l'équité des marchés immobiliers du Canada en prenant des mesures visant à améliorer le cadre de conformité et d'application de la loi du gouvernement en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et d'imposition.

Avec ces investissements, le gouvernement s'efforce d'augmenter l'accès à des logements abordables et d'aider les Canadiens de la classe moyenne à réaliser leur rêve de posséder une maison.

« Un marché du logement concurrentiel est un bon signe pour l'économie canadienne, mais il constitue un problème lorsque le prix d'achat ou de location est trop élevé pour beaucoup trop de Canadiens, là où ils souhaitent habiter. Le fait de vivre dans un logement sécuritaire et abordable renforce le sentiment de sécurité et permet de bâtir des communautés résilientes. Ainsi, qu'il s'agisse de soutien offert aux acheteurs d'une première propriété ou de l'aide visant à accroître l'offre de logements, notre gouvernement s'efforce d'aider les Canadiens à l'échelle du pays à réaliser leurs objectifs de logement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Nova Scotia Association of Realtors se réjouit des engagements pris dans le budget de 2019 pour accroître l'accès au logement dans nos collectivités. L'Association préconise de rendre l'accession à la propriété plus abordable pour tous les Canadiens. Nous sommes ravis de l'annonce de mesures qui aideront concrètement les acheteurs d'une première propriété, tout en répondant à certaines préoccupations à long terme liées à l'offre de logements et à la durabilité. »

Matt Honsberger, président de la Nova Scotia Association of Realtors

« Des organismes comme la Nova Scotia Association of Realtors ont préconisé des ressources plus importantes afin que davantage de Néo-Écossais puissent faire de l'accession à la propriété un objectif réalisable. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons lancé le nouveau Programme d'encouragement à l'achat d'une première maison. Il aidera les familles de Dartmouth-Cole Harbour à acquérir leur première maison dans notre collectivité! »

Darren Fisher, député de Dartmouth -- Cole Harbour

Des investissements historiques dans les infrastructures, notamment la Stratégie nationale sur le logement qui aide un plus grand nombre de Canadiens à se trouver un chez-soi sécuritaire et abordable. La Stratégie devrait permettre de construire 100 000 nouvelles unités de logement abordables, d'en réparer 300 000 autres et de réduire l'itinérance chronique de 50 % au cours des dix prochaines années.

Dans le cadre cette stratégie, le gouvernement a créé en mai 2018 le Fonds national de co-investissement pour le logement. Ce fonds devrait contribuer à la construction de 60?000 nouveaux logements et à la réparation ou la rénovation de 240?000 logements existants abordables et communautaires.

Sept provinces et territoires ont signé des accords bilatéraux sur le logement en vertu du Cadre de partenariat sur le logement multilatéral. Par l'entremise de ces accords, les provinces et les territoires recevront plus de 7,7 milliards de dollars en nouveau financement fédéral qui seront versés au cours des dix prochaines années en vue de soutenir le parc de logements communautaires et d'aborder les priorités régionales.

