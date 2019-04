Le Graff Lesedi La Rona, le plus gros diamant taille émeraude à coupe carrée au monde





LE CAP, Afrique du Sud, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- La maison Graff, qui a taillé et poli la majorité des 20 plus gros diamants au monde découverts ce siècle, révèle le diamant principal issu, taillé et poli du Lesedi La Rona, le diamant brut de 1,109 carats. Pesant 302.37 carats, le Graff Lesedi La Rona est le plus gros diamant taille émeraude à coupe carrée au monde, et le plus gros diamant d'une couleur et d'une pureté des plus exceptionnelles jamais certifié par le GIA, ce qui en fait l'un des plus beaux exploits dans l'histoire du diamant.

"Mon histoire d'amour avec les diamants est le récit de toute une vie et cela a été un réel honneur de pouvoir donner naissance au Graff Lesedi La Rona. Ce diamant va bien au-delà des mots. Nous avions le devoir immense de tailler le meilleur diamant que l'on pouvait imaginer à partir de la pierre brute. Toute notre expertise, nos compétences et nos réalisations ont permis de réaliser cet incroyable chef-d'oeuvre, qui est extraordinaire à tous points de vue." - Laurence Graff

Découvert à la mine Lucara Karowe, au Botswana, le Lesedi La Rona était le plus gros diamant brut aux propriétés gemmologiques découvert en plus de 100 ans et le deuxième plus gros diamant brut jamais découvert. Laurence Graff était convaincu qu'acquérir le Lesedi La Rona de 1,109 carats aboutirait à un résultat incroyable, donnant naissance à des pierres polies sensationnelles, étant donné qu'il avait déjà acquis en mai 2016 une pierre brute de 373 carats qui provenait de la même pierre.

Etant déjà bien familier avec les propriétés de la pierre de 373 carats, il a su prédire que le Lesedi La Rona allait se dévoiler de la même façon aux meilleurs artisans. Malgré l'expérience acquise en polissant le brut de 373 carats, le Lesedi La Rona a lancé un défi unique aux experts en gemmologie de la maison Graff. Ils n'avaient jamais analysé une pierre brute si conséquente et d'un poids si exceptionnel.

Un scanner a donc dû être construit sur mesure, avec un tout nouveau logiciel d'imagerie capable de sonder ses vastes étendues. Grâce à cette nouvelle technologie, les gemmologues ont cartographié un labyrinthe d'imperfections, et c'est en utilisant ces informations qu'ils ont pu déterminer les différentes coupes qui seraient à même de donner naissance aux diamants les plus purs et les plus importants.

Au début, l'analyse du Lesedi La Rona a conclu qu'en extraire un diamant de 300 carats était tout simplement impossible. Cependant, avec l'expertise entourant la transformation de la pierre brute, Laurence Graff était convaincu que ce poids exceptionnellement rare pouvait être atteint.

Il aura fallu au total 18 mois pour que le processus soit terminé - de la découpe initiale avec un laser de précision, suivie du façonnage, du facettage et du polissage par les artisans les plus hautement qualifiés de la maison Graff.

Le GIA a certifié que le Graff Lesedi La Rona qui pèse 302,37 carats et qui est d'une couleur D est le plus gros diamant taille émeraude à coupe carrée dans le monde et le plus gros diamant de couleur et de pureté des plus exceptionnelles jamais certifié par le GIA.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/869861/Graff_Lesedi_La_Rona.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/869862/Laurence_Graff_OBE.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/869863/Graff_Lesedi_La_Rona.jpg)

