MailStore V12 : un nouveau niveau de sécurité et un archivage simplifié des services cloud





MailStore Software GmbH, l'un des principaux spécialistes allemands des solutions d'archivage de courriels, lance aujourd'hui la version 12 de son logiciel. Les utilisateurs de MailStore Server et de MailStore Service Provider Edition (SPE) bénéficier d'une sécurité accrue grâce à une utilisation simplifiée et, grâce à MailStore Gateway, d'un moyen plus simple d'archiver les journaux d'e-mails des services cloud tels que Microsoft Office 365. Avec MailStore V12, la gestion des e-mails est devenue encore plus sûre et simple à utiliser.

"Nos clients comptent sur la sécurité de leurs e-mails archivés", déclare Björn Meyn, Product Manager chez MailStore. "Il va donc sans dire que nous voulons continuellement améliorer la sécurité de nos logiciels et nous adapter aux exigences croissantes en matière de sécurité de la messagerie électronique. Il est également important pour nous de préserver la simplicité d'utilisation et l'expérience utilisateur positive qui caractérisent nos logiciels."

Prise en charge automatisée des certificats "Let's Encrypt" (Cryptage)

Une des nouveautés particulièrement remarquables de la version 12 de MailStore Server est le support automatisé des certificats numériques de l'autorité de certification indépendante "Let's Encrypt", qui offre gratuitement des certificats numériques pour le cryptage TSL (Transport Layer Security). Avec ce service, MailStore offre à ses clients un moyen simple de recevoir et de renouveler automatiquement les certificats officiels de confiance afin qu'ils puissent construire un environnement sûr et sécurisé. Si nécessaire, MailStore Server peut aider les administrateurs à demander et à configurer les certificats "Let's Encrypt" immédiatement pendant l'installation. De plus, le logiciel se charge lui-même du renouvellement des certificats afin que MailStore Server dispose toujours d'un certificat valide. Les administrateurs peuvent également utiliser le programme d'installation pour créer des certificats auto-signés ou accéder à des certificats existants.

Archivage simplifié des services cloud avec MailStore Gateway

MailStore Gateway pour MailStore Server et MailStore SPE est un programme complémentaire gratuit. En plus des fonctions proxy SMTP et POP3, il fournit un serveur de messagerie simple qui permet d'archiver les e-mails provenant de services cloud tels que Microsoft Office 365 et Google G Suite, ou d'autres serveurs de messagerie. MailStore Gateway a été conçu principalement pour les scénarios suivants :

En tant que serveur : dans ce cas, MailStore Gateway fonctionne comme la cible d'un journal ou d'une règle d'archivage pour d'autres serveurs de messagerie qui peuvent eux-mêmes créer des copies des emails entrants ou sortants

En tant que proxy : dans ce scénario, MailStore Gateway fonctionne comme un proxy SMTP et POP3 qui fait des copies de tous les messages échangés entre les clients de messagerie et les serveurs de messagerie

La sécurité par la conception - Security by Design - s'applique également à MailStore Gateway !

Tous les e-mails stockés dans les boîtes aux lettres de MailStore Gateway sont protégés par un cryptage hybride puissant. En principe, MailStore Gateway interdit également le transfert de noms d'utilisateur ou de mots de passe via des connexions non cryptées. Pour cette raison, les serveurs vers lesquels des connexions sont établies via la fonction proxy doivent supporter le cryptage implicite (SMTPS, POP3S) ou explicite (SMTP+STARTTLS, POP3+STARTTLS).

La console de gestion de MailStore Gateway est accessible via les navigateurs courants tels que Microsoft Edge, Microsoft IE 10 (et versions supérieures), ainsi qu'avec Google Chrome et Mozilla Firefox.

D'autres améliorations pour plus de sécurité et de convivialité

Les administrateurs de MailStore SPE reçoivent un message si une licence n'est pas mise à jour.

Lorsque vous utilisez le client Web de MailStore Server et MailStore SPE, le paramètre de langue du navigateur est détecté et utilisé automatiquement.

A partir de la version 12, MailStore Server et MailStore SPE prennent en charge Microsoft Windows Server 2019.

A propos de MailStore

MailStore Software GmbH de Viersen près de Düsseldorf, en Allemagne, est une filiale de la société américaine Carbonite (NASDAQ : CARB), un fournisseur leader de solutions de protection des données. MailStore est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'archivage d'e-mails. Plus de 60.000 entreprises, autorités publiques et établissements d'enseignement dans plus de 100 pays ont fait confiance aux produits du spécialiste allemand.

De plus, avec son Service Provider Edition (SPE), MailStore propose une solution adaptée aux besoins des prestataires de services, qui sont en mesure de fournir à leurs clients un service d'archivage d'emails géré.

La gamme de produits MailStore comprend également MailStore Home, une solution qui permet aux particuliers d'archiver gratuitement leurs e-mails privés. MailStore Home est actuellement utilisé par plus d'un million d'utilisateurs dans le monde.

Plus d'information

