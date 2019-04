Fugitifs! - Des illustrations riches de sens au coeur des collections du MNBAQ





Du 10 avril au 10 mai 2019

QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Sensible à l'inclusion ainsi qu'à la mise en valeur de ses collections, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est fier d'accueillir en ses murs Fugitifs!, un projet imaginé et orchestré par Webster, historien et artiste hip-hop, du 10 avril au 10 mai 2019. Dix dessins grandeur nature, réalisés par neuf illustratrices et illustrateurs québécois, donnent un visage à treize esclaves décrits dans des annonces publiées dans La Gazette de Québec et La Gazette de Montréal à la fin du 18e siècle. Ces oeuvres sont intégrées à la galerie de portraits des notables, juste à l'entrée de la salle Devenir de l'exposition 350 ans de pratiques artistiques au Québec. Marie-France Grondin, designer au Musée, a travaillé en collaboration avec Haythem Mojah, afin de veiller à la scénographie et au design graphique de cette installation temporaire très spéciale.

Voilà une façon unique de redonner un visage humain à des femmes, des hommes et des enfants déshumanisés par la servitude. Ainsi, André, Lowcanes, Bell, Jack, Jacob, Joe, Nemo & Cash, Ismael, Bett, Robin, Lydia & Jane apparaîtront aux visiteurs grâce au talent des artistes : Paul Bordeleau, D. Mathieu Cassendo, Djief, Em, MALICIOUZ, Caroline Soucy, Richard Vallerand, ValMo et Amel Zaazaa. Ces derniers ont créé une image de ces esclaves, à partir de la description physique et vestimentaire détaillée par les journaux de l'époque lors de leur fuite. Les illustrateurs permettront à ces fugitifs d'exister autrement que dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, l'exposition démontre que ces esclaves n'étaient pas seulement des victimes passives de leur condition; certains d'entre eux ayant résisté, à la mesure des moyens dont ils disposaient.

Des compléments incontournables

En complément à cette exposition, Webster donnera une conférence, avec Dr Charmaine A. Nelson, professeure en histoire de l'art au Département d'histoire de l'art et des études en communication à l'Université McGill, Culture visuelle et mémoire de l'esclavage au Québec, le mercredi 10 avril à 19 h 30, à l'Auditorium Sandra et Alain Bouchard du MNBAQ. Une autre précieuse occasion d'approfondir une page de notre histoire.

L'histoire des Noirs au Québec, une histoire méconnue

L'histoire de l'esclavage et de la présence afro-descendante au Québec est encore largement méconnue de la population. Lors du 18e siècle, la présence noire s'est accrue au Bas-Canada principalement à cause de la servitude. Sur les 4 185 esclaves répertoriés dans notre histoire, les deux tiers étaient des Autochtones alors que le tiers était des Noirs.

Vu la faible démographie de la population servile au Québec, les processus de résistance s'articulaient principalement autour de la fuite. Sous le régime anglais, les esclaves en vente étaient régulièrement annoncés dans les journaux, les esclaves fugitifs aussi. Afin de pouvoir les retrouver plus facilement, les propriétaires en donnaient des descriptions physiques et vestimentaires très précises; ces annonces nous offrent donc une fenêtre inestimable quant à l'apparence que pouvait avoir les esclaves du Québec à la fin du 18e siècle.

Passer des mots à l'image

Artistes Fugitifs Paul Bordeleau Jacob D. Mathieu Cassendo André Djief Robin, Lydia & Jane Em Jack

Joe MALICIOUZ Bett Caroline Soucy Lowcanes Richard Vallerand Ismael ValMo Nemo & Cash Amel Zaazaa Bell

Les journaux d'une autre époque ou des repères historiques troublants

André

Gazette de Québec - 14 mai 1767

Lowcanes

Gazette de Québec - 30 novembre 1775

Bell

Gazette de Québec - 20 août 1778

Jacob

Gazette de Québec - 20 août 1778

Joe

Gazette de Québec - 24 décembre 1778

Jack

Gazette de Québec - 11 juin 1778

Nemo & Cash

Gazette de Québec - 4 novembre 1779

Ismael

Gazette de Québec - 11 mars 1784

Bett

Gazette de Québec - 8 mars 1787

Robin, Lydia & Jane

Gazette de Montréal - 20 août 1798

Le Grain de sable. Olivier Le Jeune, premier esclave au Canada un livre jeunesse de Webster et ValMo

Dans la foulée de la présentation de Fugitifs! au MNBAQ, Webster, historien et artiste hip-hop, et ValMo, illustratrice, présentent Le Grain de sable. Olivier Le Jeune, premier esclave au Canada, un album jeunesse destiné aux 8 ans et plus disponible aux éditions du Septentrion. Comme l'histoire de la présence noire et de l'esclavage au Québec demeure méconnue du grand public, cet ouvrage devient ainsi un outil de sensibilisation et d'initiation.

Originaire de l'île de Madagascar, Olivier Le Jeune est arrivé à Québec en 1629 en tant qu'esclave. Il avait 10 ans. Il est la première personne d'origine africaine à habiter de manière permanente au Canada. On apprend comment il a pu s'adapter à sa nouvelle réalité dans les débuts de la Nouvelle-France. Le livre est distribué par Dimedia, il sera en vente au Québec, à la Librairie-Boutique du MNBAQ, ainsi qu'en librairie, au prix de 19,95 $. ISBN 978-2-89791-081-5

Cette installation, conçue par Webster, en collaboration avec le Musée national des beaux?arts du Québec, sera présentée jusqu'au 10 mai. Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Fugitifs!

Salle Devenir de l'exposition 350 ans de pratiques artistiques au Québec, pavillon Gérard-Morisset du MNBAQ

Du 10 avril au 10 mai 2019

Laissez-passer requis

Conférence Culture visuelle et mémoire de l'esclavage au Québec

Par Webster et Dr Charmaine A. Nelson

Auditorium Sandra et Alain Bouchard, pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

10 $ (Membres : 6 $)

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 13:19 et diffusé par :