BAnQ acquiert les archives photographiques de l'historien Pierre Lahoud, 250 000 images aériennes du territoire québécois





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a récemment acquis le fonds de l'historien Pierre Lahoud, constitué de quelque 250 000 photographies aériennes sous la forme de diapositives créées entre 1985 et 2008 couvrant l'ensemble des régions administratives du Québec.

« La mémoire territoriale et architecturale du Québec se perpétue grâce aux archives et je me réjouis que les Québécois, simples curieux ou chercheurs, aient dorénavant accès aux images de Pierre Lahoud qui documentent de façon magistrale notre histoire nationale récente », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

Une riche source d'information

Source d'information à plusieurs égards, le fonds Pierre Lahoud présente significativement l'évolution du territoire habité et naturel de la province, les transformations des villes et des villages, les modifications à l'aménagement du territoire, entre autres pour l'utilisation des ressources naturelles du Québec, et ce, sur une période d'un peu plus de 20 ans.

Les documents sont aussi remarquables par la rareté de l'information qu'ils contiennent en raison de la singularité du contexte de création des documents, les photographies aériennes offrant un point de vue unique sur l'évolution du Québec. Enfin, le fonds Lahoud répondra à une diversité d'usages, que ce soit pour connaître l'évolution d'un village en histoire régionale, comprendre un développement urbain, agricole ou forestier, défendre un droit lié à la propriété foncière ou simplement admirer la beauté du vaste territoire du Québec.

Repères biographiques

La carrière de Pierre Lahoud se caractérise par la continuité de son implication pour la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager du Québec.

Au cours des années 1970, le ministère des Affaires culturelles cherche à répertorier le patrimoine architectural québécois et les photographies aériennes deviennent la méthode privilégiée pour inventorier les bâtiments sur un territoire aussi vaste que celui du Québec. Pierre Lahoud est alors nommé coresponsable de ce macro-inventaire national.

Après son mandat pour le ministère, M. Lahoud continue d'exercer sa passion pour la photographie aérienne à titre personnel en posant son regard unique sur les paysages et l'architecture du Québec. En quatre décennies, il survole plusieurs fois le territoire de la province de l'Abitibi aux Îles-de-la-Madeleine et de l'Estrie au Nunavik.

Sa pratique de la photo aérienne comme support de l'inventaire patrimonial a permis de réaliser un mariage des dimensions culturelles, scientifiques, techniques et esthétiques.

Pour consulter le fonds

Le fonds Pierre Lahoud peut être consulté à BAnQ Québec, pavillon Louis-Jacques-Casault du Campus de l'Université Laval, 1055, avenue du Séminaire, à Québec.

Des fonds complémentaires dans les différentes régions du Québec

Le fonds Pierre Lahoud est complémentaire à ceux préservés dans les différents centres de BAnQ conservant des archives à travers le Québec sous la forme d'ensembles documentaires comprenant des photographies aériennes ou des images représentant le territoire ou le patrimoine bâti de ces régions.

Parmi ceux-ci :

À BAnQ Québec

Fonds Ministère de la Culture et des Communications

À BAnQ Vieux-Montréal

Fonds Point du jour aviation limitée

À BAnQ Gatineau

Fonds James MacLaren Company

À BAnQ Sept-Îles

Fonds Sept-Îles Photo Ltée

Fonds Compagnie minière IOC

À BAnQ Rouyn-Noranda

Fonds Joseph Hermann Bolduc

Fonds Fonderie Horne, série Vavasour and Dick

À BAnQ Rimouski

Fonds du Séminaire de Rimouski

Fonds Studio Laflamme

Fonds Lacombe

À BAnQ Sherbrooke

Fonds Johns-Manville Canada Inc.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 13:17 et diffusé par :