Mon expérience, c'est pas relatif! Pour la pleine reconnaissance de l'expérience des salarié-es de l'État





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Quelques centaines de salarié-es des réseaux publics de la santé et des services sociaux, de l'éducation et des organismes gouvernementaux membres de syndicats CSN ont tenu une action de visibilité ce midi, devant les locaux du Conseil du trésor, à Québec. Les travailleuses et les travailleurs revendiquent la pleine reconnaissance de leur expérience acquise.

Depuis le 2 avril dernier, tous les salarié-es sont intégrés dans une même structure salariale au sein de 28 rangements distincts, ce qui détermine notamment leur échelle de salaire. Or, plusieurs travailleuses et travailleurs se retrouvent plus bas dans leur nouvelle échelle que le rang qu'ils occupaient au 1er avril, car les années d'expérience n'ont pas été prises en compte pour l'intégration des salariés aux nouvelles échelles. Cette non-reconnaissance de la pleine expérience est d'autant plus frustrante pour les salarié-es que l'expérience acquise à l'extérieur de l'établissement est pleinement reconnue aux travailleuses et aux travailleurs qui y obtiennent un emploi. Par conséquent, on se retrouve avec des situations incohérentes : par exemple, une préposée aux bénéficiaires qui a travaillé 20 ans dans le même établissement est intégrée au 4e échelon, alors qu'une personne nouvellement embauchée par l'établissement pourrait faire reconnaître son l'expérience acquise dans un autre établissement et intégrer son poste directement au 5e échelon, le sommet de l'échelle.

« Dans le contexte de rareté de main-d'oeuvre que nous connaissons actuellement, le gouvernement devrait se montrer plus sensible à une situation comme celle-ci, très démoralisante pour le personnel, explique la vice-présidente de la CSN, Caroline Senneville. Nous avons soumis des pistes de solutions au Conseil du trésor. Nous espérons qu'elles seront étudiées sérieusement et que nous pourrons trouver une issue favorable pour les salarié-es touchés ».

« C'est vraiment décourageant un tel manque de reconnaissance, déplore la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN), Ann Gingras. Personne n'accepterait de voir ainsi son expérience dévaluée. Il n'y a pas un député de la CAQ qui aurait accepté cela dans sa vie antérieure... Faut absolument corriger la situation, sans attendre ».

