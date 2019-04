Ninepoint élargit son offre de fonds de revenu alternatif pour inclure l'immense marché des titres de créances privées du marché intermédiaire américain





TORONTO, 10 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint (« Ninepoint »), l'une des principales sociétés de gestion d'actifs non traditionnels au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement du Ninepoint Monroe U.S. Private Debt Fund (le « Fonds »). Ninepoint a retenu les services de la société de gestion d'actifs de crédit privée Monroe Capital LLC (« Monroe »), une société de Chicago spécialisée dans les prêts directs et les placements dans les instruments de crédit privés opportunistes aux États-Unis, à titre de conseiller.



Ce partenariat fait de Ninepoint l'un des premiers au Canada à offrir un accès aux produits de placements dans les instruments de crédit privés sur le marché intermédiaire de 9,3 billions de dollars américains, avec l'un des meilleurs gestionnaires de créances privées américains (selon Preqin), axé sur le marché des titres de créances privées du marché intermédiaire.

Conçu pour les investisseurs institutionnels à valeur nette élevée et leurs conseillers, le Fonds s'efforcera d'offrir des rendements attrayants ajustés au risque en investissant dans un véhicule qui investit dans des créances garanties auprès de sociétés américaines en activité sur le marché intermédiaire, des sociétés dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 millions et 1 milliard de dollars qui présentent de solides antécédents ainsi que des perspectives de croissance significatives.

Depuis 2004, Monroe a directement généré pour 7 milliards de dollars d'opérations de prêts sécurisés de premier rang, ce qui a permis à des sociétés de faire des acquisitions, d'améliorer leur fonds de roulement, d'investir dans des immobilisations corporelles et de financer des activités de fusion et acquisition de capital-investissement. La mentalité de Monroe selon laquelle « le crédit d'abord = zéro perte » a donné lieu à un rendement constant et à des taux de défaut faibles depuis sa création.

« Nous sommes ravis de collaborer avec une société aussi réputée que Monroe et de donner accès aux investisseurs canadiens à leur stratégie de placement », a déclaré James Fox, codirecteur général de Partenaires Ninepoint. « Nous sommes impatients de fournir à nos clients une exposition à cette catégorie d'actifs avec l'un des leaders sur le marché des titres de créances privées du marché intermédiaire américain », a ajouté Ramesh Kashyap, directeur général, responsable du groupe, Groupe de revenu alternatif, Partenaires Ninepoint.

« Nous sommes ravis de nous associer au marché canadien avec Ninepoint, une société de placement aux vues similaires », a déclaré Theodore L. Koenig, président et chef de la direction de Monroe. « Nous sommes impatients d'intégrer notre stratégie de crédit privé dans les marchés intermédiaires pour un nouveau bassin d'investisseurs canadiens. »

À propos de Partenaires Ninepoint



Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l'une des sociétés de gestion de placements non traditionnels au Canada. Elle supervise environ 2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment une base diversifiée, un revenu alternatif et des actifs réels.



Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquez avec nous par téléphone au 416 299-9906 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l'adresse invest@ninepoint.com .

À propos de Monroe Capital



Monroe Capital est une société de gestion d'actifs de crédit privée spécialisée dans les prêts directs et les placements dans les instruments de crédit privés opportunistes. Depuis 2004, la société offre des solutions de crédit privé à des emprunteurs aux États-Unis et au Canada. La plateforme de prêt du marché intermédiaire de Monroe offre du financement par emprunt aux sociétés, aux emprunteurs en situation spéciale et aux promoteurs de capital-investissement. Les types de placement comprennent les flux de trésorerie, la valeur d'une société et les prêts garantis par des actifs, les financements unitranches et les co-investissements en actions. Monroe s'est engagée à être un partenaire convivial à valeur ajoutée pour les propriétaires d'entreprise, les cadres supérieurs, les investisseurs privés et les promoteurs indépendants. La société a son siège à Chicago et des bureaux à Atlanta, Boston, Los Angeles, New York et San Francisco. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.monroecap.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Drew Williams

Directeur général, Marketing

Ninepoint Partners LP

dwilliams@ninepoint.com

1 416 943-4994 Adam Bernards

Directeur principal, comptes

Goldman Communications inc.

adam@goldman-communications.com

1 416 322-2863

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 13:15 et diffusé par :