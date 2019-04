Nomination de Me Yanick Tanguay au poste de vice-président du Conseil de direction de Dunton Rainville





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le cabinet d'avocats et notaires Dunton Rainville est fier d'annoncer la nomination de Me Yanick Tanguay au poste de vice-président du Conseil de direction.

Réunis en assemblée, les associés du cabinet ont profité de l'occasion pour officialiser la nomination de Me Tanguay à ce poste important. Ayant amorcé sa carrière de juriste dans un cabinet régional après avoir été admis au Barreau du Québec en 1995, Me Tanguay s'est joint à Dunton Rainville en 1997 où il est devenu associé en 2003. Sa connaissance approfondie des modes de fonctionnement et de la culture entrepreneuriale adoptés chez Dunton Rainville, son leadership, sa capacité d'écoute et sa compréhension des enjeux auxquels est confronté le milieu juridique sont des atouts qui ont milité en faveur de cette nomination par le Conseil.

« Nous nous réjouissons du nouveau rôle que jouera désormais Me Tanguay au sein du Conseil de direction car notre cabinet a entrepris cette année une autre étape visant l'optimisation de nos opérations et le développement de nos affaires », a souligné le président du Conseil de direction, Me Jean-Jacques Rainville. « Dunton Rainville célèbrera en 2019 ses 65 ans d'existence et nous avons la ferme intention de poursuivre notre croissance et de maintenir notre position parmi les cabinets les plus importants au Québec. Me Tanguay deviendra un acteur important de cette transformation », a conclu Me Rainville.

Me Tanguay se dit pour sa part honoré de la confiance qui lui est témoignée par ses confrères associés. « J'entends tout mettre en oeuvre pour m'acquitter de mes nouvelles fonctions avec rigueur et détermination. Je suis enthousiaste à l'idée d'apporter ma contribution à l'évolution de notre cabinet », a-t-il déclaré. « Je souhaite également incarner l'esprit entrepreneurial, l'agilité et la créativité qui caractérisent et distinguent notre cabinet, tout comme les valeurs d'intégrité, de solidarité et de dévouement envers notre clientèle », a ajouté le vice-président du Conseil de direction. Me Tanguay oeuvre principalement en droit municipal, en droit du travail et de l'emploi et en droit administratif.

Outre Mes Rainville et Tanguay, Mes Paul-André Martel, Guy Bisaillon et Aaron Z. Makovka font également partie du Conseil de direction. Me Martel est aussi responsable des affaires bancaires et fait bénéficier le Conseil de sa grande expertise depuis de nombreuses années. Il a contribué à ce titre de manière significative à l'expansion du cabinet. Me Bisaillon est responsable du bureau de Joliette et Me Makovka, de la liaison avec SCG Legal dont Dunton Rainville fait partie.

« C'est grâce à cette équipe de grande envergure et aux efforts déployés par tous les membres du cabinet que nous continuerons d'assurer la pérennité de notre organisation. Je leur en suis extrêmement reconnaissant », conclut Me Rainville.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 200 personnes, dont une centaine d'avocats, notaires et conseillers en relations de travail répartis entre les bureaux de Montréal, Laval, Longueuil, Joliette et Saint-Jérôme. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques, plus particulièrement en affaires commerciales, bancaires et immobilières, droit du travail, de l'emploi et immigration, droit public, municipal, scolaire et de la santé ainsi que droit civil, assurances, construction et familial. Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d'avocats de premier plan SCG Legal.

