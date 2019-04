Budget de 2019 : Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones





VANCOUVER, le 10 avril 2019 /CNW/ - Depuis son premier budget en 2016, le gouvernement du Canada a pris d'importantes mesures pour améliorer la qualité de vie des peuples autochtones partout au pays. Le fait de travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis a amélioré la façon dont les peuples autochtones accèdent aux services dans leurs propres communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones était à Vancouver afin de souligner les investissements liés aux peuples autochtones qui sont proposés par le gouvernement dans le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne. Ces importants investissements représentent la prochaine étape du cheminement continu menant à la réconciliation et à un meilleur avenir pour les peuples autochtones ainsi que l'ensemble des Canadiens.

Lors d'un événement au Musqueam Cultural Pavilion, la ministre Carolyn Bennett a discuté de la façon dont le gouvernement poursuit ses investissements historiques dans les domaines où les communautés autochtones ont des besoins cruciaux, notamment l'éducation, le bien-être mental et le logement.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement propose les mesures suivantes :

renoncer à tous les prêts non remboursés consentis aux fins des négociations de revendications globales , et rembourser les gouvernements autochtones qui ont déjà remboursé ces prêts, afin de régler les droits et l'autodétermination dans les communautés;

, et rembourser les gouvernements autochtones qui ont déjà remboursé ces prêts, afin de régler les droits et l'autodétermination dans les communautés; s'assurer que les enfants des Premières Nations continuent d'avoir accès aux services dont ils ont besoin, au moyen du principe de Jordan;

continuent d'avoir accès aux services dont ils ont besoin, au moyen du principe de Jordan; améliorer l'accès à l'eau potable salubre , en appuyant les efforts continus pour éliminer et prévenir les avis d'ébullition d'eau à long terme;

, en appuyant les efforts continus pour éliminer et prévenir les avis d'ébullition d'eau à long terme; appuyer la revitalisation des langues autochtones par la mise en oeuvre du projet de loi sur les langues autochtones, par un appui aux projets linguistiques menés par des personnes autochtones et par la création d'un bureau du commissionnaire aux langues autochtones;

par la mise en oeuvre du projet de loi sur les langues autochtones, par un appui aux projets linguistiques menés par des personnes autochtones et par la création d'un bureau du commissionnaire aux langues autochtones; aider les communautés des Premières Nations à se préparer aux situations d'urgence et à s'adapter aux menaces liées aux changements climatiques , en soutenant une amélioration de la résilience et des services de gestion des situations d'urgence dans les réserves, ainsi qu'en investissant dans les infrastructures dans les réserves;

, en soutenant une amélioration de la résilience et des services de gestion des situations d'urgence dans les réserves, ainsi qu'en investissant dans les infrastructures dans les réserves; veiller à ce que les Premières Nations, les Inuits et les Métis soient en mesure de partager pleinement le succès économique du Canada et d'y contribuer , en soutenant plus d'entrepreneurs autochtones et en revitalisant les entreprises et institutions dirigées par des personnes autochtones;

, en soutenant plus d'entrepreneurs autochtones et en revitalisant les entreprises et institutions dirigées par des personnes autochtones; permettre aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis d'avoir un meilleur accès aux études postsecondaires, et leur offrir un soutien accru pour qu'ils puissent réussir ces études;

Avec ces investissements, le gouvernement prend des mesures concrètes pour faire progresser la réconciliation et offrir un meilleur avenir aux peuples autochtones ainsi qu'à l'ensemble des Canadiens.

Citation

« Les communautés ont abattu un énorme travail de reconstruction de leur nation et de revendication de leur droit inhérent à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale. Cependant, ils y sont arrivés en accumulant, en dettes, des millions de dollars. L'année dernière, nous avons mis fin à cette pratique voulant que les communautés empruntent pour affirmer leurs droits. Cette année, nous effaçons ces prêts et les remboursons pour ces groupes qui ont signé leur traité. C'est une question d'équité pour ces groupes qui ont dépensé des millions de dollars, au cours des années, pour négocier des accords. Le budget de 2019 donne suite à notre engagement de changer la façon dont nous soutenons les discussions liées à l'autodétermination et aux traités. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronnes-Autochtones

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2019, l'ensemble des investissements prévus du gouvernement fédéral dans les programmes destinés aux peuples autochtones s'élèvera à plus de 17 milliards de dollars en 2021-2022, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'année au cours de laquelle le gouvernement a été élu.

La renonciation et le remboursement des prêts permettront à plus de 200 communautés autochtones de réinvestir dans leurs priorités, comme la gouvernance, les infrastructures et le développement économique, ce qui améliorera la santé et le bien-être de tous les membres de la communauté.

Depuis 2015, le gouvernement a investi près de 2 milliards de dollars dans la construction, la réparation et la mise à niveau des systèmes d'approvisionnement d'eau publics dans les communautés des Premières Nations. Cela a permis de lever plus de 80 avis d'ébullition d'eau à long terme, l'objectif étant la levée de tous les avis d'ici 2021.

Afin d'aider les enfants des Premières Nations à accéder à des services sociaux et de santé importants, le budget de 2019 propose d'investir 1,2 milliard de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020.

Afin de répondre aux besoins immédiats des enfants inuits qui éprouvent des difficultés à accéder à des services sociaux et de santé, le budget de 2019 prévoit un investissement de 220 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020.

Documents connexes

