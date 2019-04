Budget de 2019 : Fournir des endroits sûrs et accessibles aux Autochtones en milieu urbain





TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 10 avril 2019 /CNW/ - Depuis le budget de 2016, le gouvernement du Canada a pris d'importantes mesures pour améliorer la qualité de vie des peuples autochtones partout au pays. Le fait de travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis a amélioré la façon dont les peuples autochtones accèdent aux services dans leurs propres communautés.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, s'est rendu aujourd'hui à l'Odawa Native Friendship Centre, à Ottawa, afin de souligner les investissements liés aux peuples autochtones qui sont proposés par le gouvernement dans le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne. Ces investissements importants constituent l'étape suivante du cheminement continu vers la réconciliation et un avenir meilleur pour les peuples autochtones ainsi que l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Le ministre a réitéré l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de travailler en partenariat avec les peuples autochtones afin d'améliorer la qualité de vie des Premières Nations, des Inuits et des Métis et de s'assurer que les résidants autochtones vivant en milieu urbain aient des endroits sûrs et accessibles leur permettant de bénéficier de programmes et de services de grande qualité et adaptés sur le plan culturel.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement vise à créer des endroits sûrs et accessibles pour les Autochtones vivant en milieu urbain en investissant 60 millions de dollars sur cinq ans dans l'infrastructure des centres d'amitié et d'autres installations de fournisseurs de services autochtones en milieu urbain.

« Le Canada ne peut réaliser des progrès en tant que nation équitable et prospère tant qu'il n'aura pas vraiment remédié aux inégalités dont sont victimes les peuples autochtones de ce pays. Le Canada et les Premières Nations, les Inuits et les Métis continuent de forger une nouvelle relation fondée sur la confiance, le respect et un véritable esprit de collaboration. Le budget de 2019 renforce les travaux que nous avons accomplis ensemble pendant presque quatre ans et on y trouve les prochaines mesures nécessaires pour améliorer la qualité de vie des peuples autochtones. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Dans le cadre du budget de 2019, l'ensemble des investissements prévus du gouvernement fédéral dans les programmes destinés aux peuples autochtones s'élèvera à plus de 17 milliards de dollars en 2021-2022, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'année au cours de laquelle le gouvernement a été élu.

Depuis 2015, le gouvernement a investi plus de deux milliards de dollars dans la construction, la réparation et la mise à niveau des réseaux publics d'approvisionnement en eau dans les communautés des Premières Nations. Cela a permis de lever plus de 80 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable, l'objectif étant la levée de tous les avis d'ici 2021.

Afin d'aider les enfants des Premières Nations à accéder à des services sociaux et de santé importants, le budget de 2019 propose d'investir 1,2 milliard de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020.

Afin de répondre aux besoins immédiats des enfants inuits qui éprouvent des difficultés à accéder à des services sociaux et de santé, le budget de 2019 prévoit un investissement de 220 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020.

La renonciation aux dettes et le remboursement des prêts permettront à plus de 200 communautés autochtones de réinvestir dans leurs priorités, comme la gouvernance, les infrastructures et le développement économique, ce qui améliorera la santé et le bien-être de tous les membres de la communauté.

