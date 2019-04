/C O R R E C T I O N de la source -- Royal Canadian Geographical Society/





Dans le communiqué Avis aux médias - Explore - De nouveaux balados de Canadian Geographic mettent en vedette les plus grands explorateurs et aventuriers du Canada, diffusé le 09 avril 2019 par Royal Canadian Geographical Society sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans les sections Date et Invités. "De nouveaux épisodes seront téléchargés chaque jeudi à 15 h (HAE) à partir du 4 avril 2019." aurait dû être "De nouveaux épisodes seront téléchargés chaque jeudi à 15 h (HAE) à partir du 11 avril 2019." et Adam Shoalts a été changé pour Ray Zahab. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Explore - De nouveaux balados de Canadian Geographic mettent en vedette les plus grands explorateurs et aventuriers du Canada

OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ -

Objet : L'entreprise One Ocean Expeditions présente Explore, une série de balados hebdomadaires portant sur des entrevues avec des explorateurs modernes du Canada. Ces Canadiens d'exception racontent ce qui les a motivés à prendre des risques et à explorer la Terre et au-delà.



Date : De nouveaux épisodes seront téléchargés chaque jeudi à 15 h (HAE) à partir du 11 avril 2019.



Lieu : La série Explore peut être diffusée en continu ou téléchargée à :

Invités : David McGuffin : Hôte de Explore, ce journaliste animateur chevronné et correspondant à l'étranger a travaillé à partir de 40 pays pour CBC, CTV, NPR, NBC et PBS.





Dre Roberta Bondar : La première astronaute canadienne, et première neurologue à voyager dans l'espace, parlera des bases lunaires, des missions vers Mars et des effets du vol spatial sur le corps humain.





Jill Heinerth : La plus grande plongeuse au monde de grottes sous-marines relatera ses expériences de nage avec des ours polaires et racontera comment de minuscules poissons lui ont sauvé la vie dans une caverne de l'Antarctique.





Ray Zahab : Ce marathonien et aventurier extrême raconte son parcours : autrefois fumeur à raison d'un paquet par jour, il a commencé à courir dans les déserts les plus rudes au monde et à faire des randonnées dans des régions polaires.

À l'ère numérique actuelle, la plupart d'entre nous avons la possibilité de visiter le monde dans le confort de notre salon, mais certains repoussent encore les frontières de l'exploration dans cet univers moderne. En 1992, une jeune docteure originaire de Sault St Marie s'est attachée dans un vaisseau spatial sous-pression et a tout risqué pour une mission spatiale. Les raisons qui motivent Roberta Bondar à poursuivre ses voyages dans l'espace sont très semblables à celles de l'exploratrice en résidence Jill Heinerth, qui s'aventure dans les profondeurs des lieux sous-marins de notre planète et qui a découvert des créatures jamais vues auparavant. Les randonnées en solitaire de l'explorateur en résidence Adam Shoalts l'ont amené partout au Canada, le menant à la découverte de chutes d'eau non identifiées et face à des ours polaires. La série Explore de Canadian Geographic, comprenant 10 épisodes, fera connaitre aux auditeurs 10 des plus grands explorateurs canadiens, offrant ainsi au public un aperçu de l'intérieur de leur monde et de ce qui les anime.

La série Explore a été réalisée grâce au soutien de One Ocean Expeditions, le partenaire de croisière d'expéditions exclusif de la Société géographique royale du Canada. One Ocean Expeditions propose des expériences de voyages uniques dans certaines des régions les plus éloignées de la planète. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez : oneoceanexpeditions.com.

