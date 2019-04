Un nouveau Planet Hollywood Beach Resort va ouvrir à Cancún





TALLAHASSEE, Fla., 10 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le succès de l'ouverture du Planet Hollywood Costa Rica à la fin de l'année 2018, le très attendu Hollywood Beach Resort Cancun déroulera le tapis rouge à la fin de l'année 2019 sur les plages animées de Costa Mujeres au Mexique. Situé au nord de la zone hôtelière de Cancún, Planet Hollywood Cancun apporte le concept Vacation Like a Startm aux voyageurs de tous âges qui cherchent à changer leur vision des séjours tout compris.

Les clients peuvent plonger dans les souvenirs authentiques d'Hollywood au bord de la plage et se restaurer dans l'un des 16 établissements de classe mondiale, dont le Guy Fieri's Burger Joint. Avec une attention accordée à chaque détail, Planet Hollywood Cancun propose des expériences de divertissement soigneusement choisies avec des bassins rafraîchissants, des chambres luxueuses, neuf bars, quatre piscines, une rivière paresseuse, un parc à trampolines, un club enfants/adolescents et un minigolf, faisant de ce lieu la destination idéale pour travailler, se retrouver en famille ou en amoureux, et se divertir.

Le programme de bien-être élaboré par des professionnels de Planet Hollywood Cancun, PHIT, offre aux vacanciers actifs les régimes sportifs les plus tendances, venus directement d'Hollywood. Les amateurs de bien-être peuvent faire une halte au Fix Juice Bar pour savourer les rafraîchissements figurant sur le menu, à l'instar du jus à base de melon et de concombre fraîchement préparé. La proposition de bien-être de Planet Hollywood se poursuit au PH Spa & Beauty Bar, qui inclut les produits préférés des célébrités ainsi que la gamme primée Eminence Organics Skin Care.

Planet Hollywood Hotels & Resorts propose actuellement une remise de lancement de 50 %, disponible uniquement sur Internet, afin de faciliter l'accès au concept Vacation Like A Startm.

À propos de Planet Hollywood Hotels and Resorts

Planet Hollywood Hotels and Resorts offre un cadre de villégiature luxueux, dans lequel les clients peuvent plonger dans les souvenirs authentiques d'Hollywood, profiter d'installations sur le thème du divertissement et passer des vacances de star grâce au concept Vacation Like A Startm. Pour les personnes qui recherchent un traitement complet VIP, le surclassement Star Classtm vous attribue un Agent personnel chargé d'optimiser votre expérience, notamment avec l'accès exclusif au Green Room et Beach Club, la personnalisation du minibar de votre chambre et bien plus encore. Conçus pour ceux qui veulent être éblouis par les merveilles de la technologie, les établissements Planet Hollywood Resorts ont une longueur d'avance, offrant à leurs clients un luxe et une innovation supérieurs avec le programme pratique Plugged Intm, offrant un environnement sans clé et sans espèces, le WI-FI illimité, des appels gratuits vers l'Amérique du Nord et la plupart des pays européens, ainsi qu'une chaîne PHTV pour resté informé.

