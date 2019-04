Invitation aux médias - Inauguration de l'exposition Venenum, un monde empoisonné





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, a le plaisir de vous convier à une visite de presse pour souligner l'inauguration de l'exposition

Venenum, un monde empoisonné

Le mercredi 24 avril 2019, à 11 h

Au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Québec

Les poisons sont des substances d'une incroyable ambiguïté. Toxiques jusqu'à la mort, ces derniers possèdent également un pouvoir pharmacologique et des vertus médicinales insoupçonnés. Par une approche pluridisciplinaire et sociétale, l'exposition Venenum, un monde empoisonné jette un regard sur les rôles joués par les poisons dans l'histoire et la culture, la science et les croyances, la médecine et la criminologie. Aujourd'hui encore, les poisons sont à la fois une menace environnementale et un espoir pour la médecine de demain.

Dans une atmosphère épurée, tamisée et mystérieuse, venez entreprendre un périple historique et scientifique sur le thème du poison, à travers un parcours évolutif se déclinant en cinq zones sous les angles de l'émotion, du savoir et de l'engagement.

L'exposition est présentée dès le 25 avril 2019 jusqu'au 8 mars 2020.

Conçue par le musée des Confluences à Lyon, l'exposition Venenum, un monde empoisonné, a été adaptée par le Musée de la civilisation avec le soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel. Présentée avec la participation de Radio-Canada et la collaboration de l'Aquarium du Québec, de Rodéo FX, de l'Office du tourisme de Québec ainsi que du Fairmont Le Château Frontenac, à titre d'hôtel officiel.

