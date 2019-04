Zurich Canada nomme un nouveau chef de l'assurance responsabilité





TORONTO, le 10 avril 2019 /CNW/ - Marco Royer a été nommé chef de l'assurance responsabilité de Zurich Canada.

Monsieur Royer sera membre de l'équipe de direction de Zurich Canada et relèvera directement de Saad Mered, le président et chef de la direction de Zurich Canada. Sa première journée chez Zurich sera le 1er juillet.

Il dirigera les équipes de souscripteurs de première ligne du portefeuille d'assurance responsabilité civile de Zurich Canada, y compris l'assurance risques divers, risques liés à l'énergie et à la construction, responsabilité contre l'atteinte à l'environnement et auto commerciale

Monsieur Royer guidera aussi l'équipe de transfert de risques de Zurich Canada et sera responsable du développement et de la croissance des marchés verticaux des soins de santé et des services publics.

Il travaillera aussi en collaboration avec les autres dirigeants de Zurich Canada pour coordonner une exécution efficace de la gestion de portefeuille, de la gestion de la distribution, des services de risques et de la gestion des réclamations.

Monsieur Royer possède plus de 30 ans d'expérience dans le marché de l'assurance en Europe et au Canada. Il possède une fondation technique solide dans la souscription de biens divers et a occupé des postes à responsabilités de direction croissantes, y compris 18 ans chez Gen Re, où il a dirigé des équipes à Paris, Londres et Montréal. Il s'est ensuite joint à Aon Benfield en tant que vice-président et spécialiste de l'assurance risques divers, avant d'être nommé directeur régional - Québec et chef des opérations de réassurance facultative, relevant directement du PDG.

Le plus récemment, il a dirigé l'équipe Canada-Londres d'Aon Benfield et était responsable du placement des traités de réassurance dans le marché de Londres.

« Nous sommes très heureux qu'un cadre du calibre de monsieur Royer, avec une vaste expérience et des relations solides dans le marché canadien, se joigne à nous, » a déclaré monsieur Mered. « Avec cet ajout chez Zurich Canada, nous serons en mesure de transformer et de repositionner la présence de Zurich au Canada. »

Monsieur Royer est analyste financier agréé (CFA) et membre de la société des CFA de Londres. Il détient une maîtrise en administration des affaires et un baccalauréat ès arts en économie de l'Université McGill de Montréal. De plus, il est membre du conseil de la Fondation OLO à Montréal dont la mission est d'aider les enfants des familles à faible revenu à naître en santé et de leur enseigner des habitudes alimentaires saines.

