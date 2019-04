Règlement interdisant les calèches sur le territoire de la Ville de Montréal - La Ville de Montréal développe une mesure d'aide en lien avec les activités des calèches





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des relations gouvernementales au comité exécutif, M. Jean-François Parenteau, et la directrice de la défense des animaux de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal, Me Sophie Gaillard, sont fiers d'annoncer un partenariat qui permettra d'offrir une aide aux propriétaires de chevaux de calèche à Montréal, ainsi que la prise en charge de ces chevaux.

Le règlement interdisant, dès le 31 décembre 2019, les calèches dans les rues de Montréal a été adopté l'été dernier avec l'objectif de protéger la santé et le bien-être des chevaux.

« Après les incidents des dernières années, nous avons agi afin de mieux protéger ces animaux sur notre territoire. À l'approche de l'entrée en vigueur du règlement, nous voulons offrir de l'aide et de l'accompagnement aux propriétaires et exploitants de calèches dans l'application de ce programme. Nos mesures et notre collaboration avec la SPCA de Montréal nous permettront d'assurer le bien-être des animaux, mais également d'accompagner les cochers qui souhaiteraient de l'aide pour réintégrer le marché du travail », mentionne M. Parenteau.

Une convention de service avec la SPCA de Montréal d'une durée de deux ans offrira, entre autres :

La prise en charge des chevaux par la SPCA de Montréal, en collaboration avec Galahad , Association québécoise de protection des chevaux, en vue de les placer dans un refuge ou des familles adoptives.

, Association québécoise de protection des chevaux, en vue de les placer dans un refuge ou des familles adoptives. Une compensation financière de 1000$ remise au propriétaire du cheval.

Toutes les demandes des propriétaires des chevaux de calèche désirant bénéficier du programme seront traitées par la SPCA de Montréal, incluant le transport vers les refuges.

« La SPCA de Montréal a été fondée en 1869 pour améliorer les conditions de vie des chevaux de travail de Montréal. 150 ans plus tard, nous continuons nos efforts pour améliorer le bien-être de tous les animaux. Nous sommes heureux de collaborer avec la Ville de Montréal afin de protéger ces chevaux, mais également de leur trouver une nouvelle famille en vue d'une retraite paisible », affirme Me Gaillard, de la SPCA de Montréal.

La Ville de Montréal organisera également une séance d'information pour les cochers, en collaboration avec Emploi Québec et le gouvernement fédéral, pour les informer sur les démarches de réintégration du marché du travail, et les accompagner dans leur transition vers un nouvel emploi.

Les propriétaires pourront s'inscrire au nouveau programme dès le 1er mai 2019 sur le site web de la SPCA de Montréal et celui de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 12:00 et diffusé par :