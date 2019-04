Avis aux médias - Le ministre Goodale prononcera un discours sur le potentiel de l'eau pour stimuler la croissance et la résilience dans les Prairies





OTTAWA, le 10 avril 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour son discours d'ouverture dans le cadre du forum Water Security for Canadians: Solutions for Canada's Water Crisis.

Étant donné que les effets continus des changements climatiques sur les ressources précieuses en eau et en terres des Prairies menacent la capacité des agriculteurs et des éleveurs de continuer à avoir des cultures de grande qualité et à élever des troupeaux de calibre mondial, le ministre Goodale présentera une vision pour une nouvelle stratégie qui stimulerait la résilience et la croissance économique dans les Prairies.

Cet événement est organisé conjointement avec Global Water Futures, le Forum for Leadership on Water, le Centre for Indigenous Environmental Resources, le POLIS Program on Ecological Governance, et l'Institut pour l'eau, l'environnement et la santé de l'Université des Nations Unies.

Date

Le jeudi 11 avril 2019

Heure

10 h (HAE)

Lieu

Rideau Club

99, rue Bank

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement devront arriver au moins 15 minutes à l'avance. Une tenue de ville décontractée est de rigueur au Rideau Club.

