4C acquiert une participation dans iQ Media ; création conjointe de Kinetiq, plus vaste réseau unifié de renseignements sur la télévision au monde

4C et iQ Media ont annoncé aujourd'hui la création et un investissement dans une nouvelle entité, Kinetiq (www.kinetiq.tv), qui combine iQ Media et Teletrax de 4C. Kinetiq sera le plus vaste réseau unifié de renseignements sur la télévision au monde, offrant la mesure, la surveillance et la signalisation ? payées et gagnées ? des médias sur les marchés locaux, nationaux et internationaux.

Kinetiq opérera à l'échelle mondiale et disposera de sièges sociaux à Philadelphie (Pennsylvanie, États-Unis) et à Eindhoven (Pays-Bas). Kevin Kohn, PDG d'iQ Media, occupera le poste de PDG de Kinetiq et du personnel d'encadrement clé de 4C et d'iQ Media complétera l'équipe de direction. Les investisseurs actuels de 4C et d'iQ Media, parmi lesquels Jump Capital, Edison Partners, GMH Ventures, Kayne Capital et Civolution Holdings, resteront impliqués. Le conseil d'administration de la nouvelle entité est composé de Kevin Kohn de Kinetiq, du Dr Alok Choudhary de 4C, de Kelly Ford d'Edison Partners, de Sach Chitnis de Jump Capital et d'un membre indépendant à nommer.

Le réseau combiné mondial de renseignements sur la télévision de Kinetiq permettra aux télédiffuseurs, aux marques, aux agences et aux partenaires en matière de logiciels d'évaluer et de mesurer la télévision et la vidéo avec les mêmes vitesse, précision et souplesse que le numérique. Kinetiq combine la capacité d'iQ Media à identifier les mentions de marques payées et gagnées ? nationalement et dans l'ensemble des 210 DMA des États-Unis ? avec le réseau mondial Teletrax : plus de 85 pays, pour plus de 250 sites de capture à l'échelle mondiale et près de 2 500 chaînes de télévision.

« Historiquement, l'attribution de la télévision était limitée à la publicité payante, négligeant l'impact et le retour sur la visibilité des marques au sein du contenu ? là où les publics sont les plus engagés », a déclaré Kevin Kohn, PDG de Kinetiq. « Alors que les annonceurs et agences font évoluer leurs stratégies payantes à la télévision afin d'y inclure les médias gagnés et la commandite de marques, Kinetiq occupe une position unique pour aider à quantifier le véritable retour sur ces investissements. Nous sommes ravis d'unir nos forces avec la talentueuse équipe exploitant Teletrax pour faire de cela une réalité. »

« Le regroupement d'iQ Media et de Teletrax crée de puissantes nouvelles solutions pour l'industrie et des économies d'échelle pour la société », a précisé Lance Neuhauser, PDG de 4C. « Nous sommes enthousiasmés de tirer profit de la puissance inégalée du réseau mondial de renseignements sur la télévision de Kinetiq pour alimenter les analyses des médias disponibles pour les marques via la plateforme Scope by 4Ctm. »

Ensemble, iQ Media et Teletrax procurent aux clients de Kinetiq la compréhension la plus complète des résultats de la télévision actuellement sur le marché, incluant :

Une surveillance de la télévision et des médias ? en temps réel ou de manière rétroactive : la possibilité de suivre et d'évaluer la totalité de la couverture médiatique gagnée, avec un accès inégalé aux contenus télévisés et médiatiques diffusés en temps réel et historiques ? comprenant plus de 40 millions d'heures de programmation télévisée.

Une identification et un suivi des contenus : Kinetiq emploie des capacités de fingerprinting et de watermarking pour offrir un aperçu global des endroits, de la date et heure et de la durée de diffusion de votre contenu.

Un catalogue publicitaire sous forme de service : le catalogue publicitaire croissant de Kinetiq comporte plus de 500 000 publicités indexées, de plus de 32 000 marques. La société envisage de rendre le catalogue largement accessible, sur abonnement, pour analyser la concurrence et permettre une vérification créative. Le catalogue couvre l'ensemble des 210 DMA des États-Unis et des publicités nationales sur les 85 marchés desservis par Kinetiq.

Une mesure des commandites : une compréhension unifiée de la manière dont les commandites de marques ? sous la forme d'événements, d'athlètes, de placements de produits et de propriétés ? performent à l'approche et après des événements sur la télévision en direct.

Attribution de la télévision et segments d'audience avancés : via un réseau de téléviseurs intelligents connectés, Kinetiq est en mesure de faire le lien entre la visibilité des marques à la télévision et les données au niveau foyer et les données de première partie des marques ? mesurant ainsi le retour sur investissement pour ce qui est payé, gagné et les commandites.

Une signalisation pour le deuxième écran : Kinetiq peut activer des publicités sur les terminaux mobiles et ordinateurs chaque fois qu'une marque est vue ou entendue à la télévision grâce à des signaux envoyés aux plateformes d'achat de médias, incluant les recherches, les réseaux sociaux, le mobile et le numérique.

Le portefeuille de clients de Kinetiq inclut Mercedes-Benz, Fox Broadcasting Company, Google, Mitsubishi, Newell Brands, US Bank, AP et Reuters. Progress Partners a représenté iQ Media dans le cadre de la transaction.

À propos de Kinetiq

Kinetiq adopte une nouvelle approche audacieuse des données et analyses de la télévision. Grâce à l'union d'iQ Media et de Teletrax de 4C, les solutions intelligentes de surveillance, de mesure et de signalisation de Kinetiq offrent la vision la plus complète des résultats de la télévision sur les marchés mondiaux, nationaux et locaux. Kinetiq fournit des renseignements précieux sur les publics et l'engagement pour tous les investissements payés, gagnés et en commandite. Des marques, agences, télédiffuseurs et fournisseurs de solutions intégrées comme Mercedes-Benz, Fox Broadcasting Company et Google utilisent Kinetiq pour mieux comprendre leur véritable retour sur investissement dans la télévision, localement et à l'échelle globale. La société dispose de sièges sociaux à Philadelphie et à Eindhoven, aux Pays-Bas. Visitez www.kinetiq.tv pour obtenir de plus amples informations.

À propos de 4C

Spécialiste mondial de la science des données et des technologies marketing, 4C propose aux marques des logiciels en libre-service leur permettant de mettre en oeuvre un marketing centré sur la vidéo et d'optimiser leurs résultats commerciaux. Des grandes marques, des agences internationales et des propriétaires de médias font confiance à la plateforme Scope by 4Ctm pour identifier leurs plus importants clients et les toucher sur différents canaux et terminaux. Avec près de 2 milliards de dollars de dépenses publicitaires annualisées passant par Scope, 4C permet des publics homogènes, une activation et des analyses sur la télévision linéaire, les réseaux sociaux, les contenus OTT (« over-the-top ») et le commerce en ligne. Fondée en 2011 et basée à Chicago, la société 4C compte des employés sur 16 sites dans le monde (États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Hong Kong, Inde, Singapour et Philippines). Visitez www.4Cinsights.com pour obtenir de plus amples informations.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

