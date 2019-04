Gemini Rosemont délocalise son siège social à Los Angeles, et se positionne pour poursuivre sa stratégie d'acquisition ciblée





La société possède désormais son siège social à l'emblématique adresse 2000 Avenue of the Stars

LOS ANGELES, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Gemini Rosemont Commercial Real Estate, société majeure dans le secteur des investissements immobiliers, qui possède des bureaux commerciaux d'une superficie d'environ 745 000 mètres carrés, a délocalisé son siège social à Los Angeles.

La délocalisation stratégique de la société dans la deuxième plus grande ville du pays positionne favorablement Gemini Rosemont afin de poursuivre sa stratégie d'investissement massif. La société possède plus de 250 millions $ de capitaux propres prêts à être déployés. Avec le solide bilan de son partenaire, Gemini Investments Holdings, Ltd., société d'investissement cotée à la Bourse de Hong Kong, Gemini Rosemont procède activement à l'acquisition d'immeubles de bureaux commerciaux de catégorie A sur ses marchés cibles.

« Nous entrons dans la nouvelle phase de notre initiative pluridimensionnelle consistant à acquérir des actifs de catégorie A dans le secteur des bureaux sur des marchés cibles côtiers axés sur les technologies et de passerelle, ainsi que de manière opportuniste sur certains marchés cibles basés aux États-Unis », a déclaré Ian Brownlow, président-directeur général de Gemini Rosemont. « Nous tirerons parti de nos connaissances approfondies du marché et de notre expérience impressionnante de 27 années pour identifier et acquérir les immeubles de bureaux pour lesquels nous pouvons générer de la valeur, fournir des services supérieurs aux locataires, et délivrer des rendements accrus pour nos investisseurs. »

La société a signé un bail à long terme au 2000 Avenue of the Stars, au coeur de Century City, le quartier commercial de renommée mondiale de Los Angeles.

« Le fait de délocaliser nos bureaux commerciaux à Los Angeles, l'un des plus grands marchés de l'immobilier commercial au monde et plaque tournante majeure du transport, nous confère un meilleur accès aux partenaires sectoriels et marchés internationaux et américains, tout en nous permettant de continuer à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance », a déclaré Brownlow. « Ceci nous permet également de mieux desservir notre partenaire Gemini Investments, ainsi que nos investisseurs nationaux et internationaux. »

La société possède son siège social à Santa Fe depuis sa création en 1992, et les bureaux de Santa Fe continueront de fournir des services de soutien aux bureaux de Los Angeles de la société ainsi qu'à ses bureaux régionaux.

À propos de Gemini Rosemont Commercial Real Estate

Gemini Rosemont Commercial Real Estate est leader sur le marché de l'acquisition d'immobilier commercial et de gestion d'actifs. La société et son portefeuille de sociétés affiliées se composent d'environ 745 000 mètres carrés répartis dans 48 bâtiments et 14 États à travers les États-Unis.

Depuis sa création, Gemini Rosemont a parrainé 170 véhicules d'investissement, a déployé plus de 805 millions $ de capitaux propres pour acquérir plus de 2,5 milliards $ d'actifs, et a acquis et/ou géré près de 2,8 millions de mètres carrés d'immobilier commercial. Avec le soutien de Gemini Investments Holdings, Ltd., société d'investissement cotée à la Bourse de Hong Kong, la société a acquis depuis 2016 près de 400 millions $ d'immeubles de bureaux de catégorie A sur des marchés de passerelle axés sur les technologies, qui représentent près de 93 000 mètres carrés.

Fondée en 1992, Gemini Rosemont emploie 135 spécialistes de l'immobilier et autres professionnels. Basée à Los Angeles, la société possède des bureaux régionaux à Dallas, Denver, Houston, New York, Santa Fe, et Seattle-Bellevue. Pour en savoir plus, rendez-vous sur GeminiRosemont.com, ou contactez Jon Dishell, directeur du développement commercial, à l'adresse JDishell@GeminiRosemont.com.

