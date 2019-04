Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec fier partenaire du 60e Salon international du livre de Québec





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de confirmer l'attribution d'une aide financière de 125 500 $ pour appuyer le Salon international du livre de Québec 2019, qui aura lieu du 10 au 14 avril.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault, en font l'annonce aujourd'hui.

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec accorde une aide financière de 92 500 $ grâce au Programme d'aide aux salons du livre.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 20 000 $ dans le cadre du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie consent la somme de 8 000 $ dans le cadre de l'entente de coopération culturelle entre le Québec et l'Algérie.

Le ministère de la Culture et des Communications attribue 5 000 $ en vertu du programme Coopération internationale.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer ce rendez-vous qui mérite sa réputation de manifestation culturelle d'envergure. Le salon du livre de Québec constitue une tribune reconnue pour la promotion de la création et de la lecture. Les visiteurs ont le privilège de faire connaissance avec d'autres cultures littéraires en plus d'apprécier la créativité et la maîtrise des auteurs du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Notre belle région de la Capitale-Nationale est reconnue pour sa vitalité et son offre culturelle. Le 60e Salon international du livre de Québec se positionne toujours parmi les rendez-vous littéraires incontournables, au grand bonheur des visiteurs toujours aussi nombreux. Je remercie les auteurs, les libraires et les éditeurs qui contribuent à maintenir cette belle histoire d'amour avec la population. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette année, l'Algérie est l'invitée d'honneur du Salon international du livre de Québec, et je suis très fière d'annoncer une contribution financière du gouvernement du Québec de 8 000 $ pour l'accueil d'une délégation originaire de ce pays. Cette présence contribuera au renforcement de nos relations avec ce pays de la Francophonie. »



Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

