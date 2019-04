Hitachi ID est reconnu par deux cabinets d'analystes pour la robustesse et la fonctionnalité de sa solution de gestion d'accès privilégié (GAP).





Deux rapports d'analystes récemment publiés sur les accès privilégiés ont conclu que les sociétés à la recherche de solution GAP devraient envisager d'utiliser celle d'Hitachi ID.

La solution GAP d'Hitachi ID sécurise l'accès aux privilèges élevés. Elle élimine les mots de passe partagés et statiques pour les comptes privilégiés. Elle instaure une solide authentification et une autorisation fiable avant d'accorder un accès. L'accès de l'utilisateur est archivé afin de garantir un niveau élevé de responsabilité et un suivi d'audit.

Dans le livre blanc d'Ovum, intitulé "Hitachi ID Privileged Access Management" et publié le 15 mars dernier. Son auteur, Andrew Kellett, indique: "Une approche exhaustive avec une plateforme unique pour la gestion des privilèges, qui contribue à un déploiement rapide, à la facilité d'utilisation et à la réduction des frais d'assistance, est ce que les entreprises devraient exiger de leur fournisseur GAP. La technologie GAP doit répondre à toutes les exigences de protection de l'entreprise et de l'utilisateur et, à l'instar de la solution HiPAM, fournir tous les éléments de GAP au sein d'une seule et unique plateforme."

La solution Privileged Access Manager d'Hitachi ID sécurise l'accès, peut gérer plus d'un million de modifications quotidiennes des mots de passe et fournir l'accès à des milliers d'utilisateurs autorisés. La solution garantit un accès fiable et sécurisé aux comptes privilégiés partagés et aux groupes de sécurité, même dans le cas d'une défaillance frappant l'intégralité du site.

Dans son rapport récemment publié et intitulé "Executive View ? Hitachi ID Privileged Access Manager", le cabinet d'analystes KuppingerCole souligne que "HiPAM est une solution GAP à toute épreuve, qui couvre tous les aspects centraux de la gestion des accès privilégiés". En outre, son auteur Martin Kuppinger déclare: "D'un point de vue technique, Hitachi ID Privileged Access Manager est une solution à la fois robuste et aboutie, proposant des fonctionnalités variées, très élaborées et bien au-dessus de la moyenne".

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site d'Hitachi ID. La suite IAM comprend trois produits intégrés, à savoir Hitachi ID Identity Manager, Privileged Access Manager et Password Manager. Elle inclut également un large ensemble de connecteurs, une fonction de provisionnement/désactivation automatisée, un portail de demande d'accès, des politiques SoD et RBAC, l'approbation des flux de travail, la certification des accès, des outils analytiques et autres.

Rendez-vous sur le site d'Hitachi ID pour demander un exemplaire numérique gratuit de l'étude.

