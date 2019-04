Des résidents de l'Est de l'Ontario franchissent une étape menant à l'attribution de leur lot de loterie





Réclamation de lot soumise au processus concernant les gagnants liés à OLG

TORONTO, le 10 avril 2019 /CNW/ - Un groupe de 57 résidents de l'Est de l'Ontario a franchi une étape menant à l'attribution d'un lot de 297 615,70 $ remporté au tirage de LOTTO MAX du 21 septembre 2018.

Comme tous les membres du groupe sont des employés d'un fournisseur d'OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une personne liée à OLG. Le groupe n'a pas acheté ni validé son billet là où les membres travaillent.

À ce jour, le groupe a franchi la première des deux étapes d'un processus appliqué aux gains des personnes liées à OLG qui comprenait une enquête sur sa réclamation de lot.

Pour mener à bien la réclamation, le lot sera retenu pendant une période d'attente de 30 jours, conformément au processus concernant les gagnants liés à OLG, ce qui permet à OLG d'annoncer le gain. Si le lot ne fait l'objet d'aucune autre réclamation, il sera payé aux réclamants le 9 mai 2019.

Si la date de paiement tombe sur un jour non ouvrable, le jour ouvrable suivant sera réputé la date de paiement.

Les membres du groupe sont :

Ted Darling de Kingston

Barbara Donaldson de Kingston

Brandon Whalen de Kingston

Brent Baskin de Kingston

Brian Hutchinson de Kingston

Brooke Hicks de Verona

Curtis Mindus de Kingston

Darcy Jaynes de Napanee

David Arnold de Kingston

David Closs de Johnstown

David Haughey de Kingston

Diane Young de Kingston

Donald King de Brockville

Donald Saccary d'Amherstview

Dustin Russell de Kingston

Janice Deacon de Kingston

Jefferey Brooks de Glenburnie

Jeffrey Burns de Kingston

Jeffrey Stephenson de Lansdowne

Jennifer Moore de Bath

Jessica Cartwright de Bath

Jody Catellier d'Athens

Jody Somers d'Athens

Joel Sigouin de Bath

Jordan Baldwin de Kingston

Jordan Bolton de Kingston

Joseph Weaver de Kingston

Kelly Marks de Kingston

Kelsey Stoddard de Kingston

Kenneth Babcock de Kingston

Kevin Touchbourne d'Elgin

Kimberley Dunn de Kingston

Leo Johnson de Godfrey

Liam O'Neill de Trenton

Mark Amo de Kingston

Matthew Richard d'Amherstview

Michael Newton de Kingston

Michael Soo de Kingston

Nathan May de Verona

Paul Scott de Glenburnie

Paul White de Glenburnie

Philip Young de Maitland

R. Andrew Boston de Perth Road

Richard Gibson de Kingston

Robert Brierley de Kingston

Robert Trentadue de Kingston

Rui Medeiros de Kingston

Ryan Gignac de Kingston

Shawn Leroux d'Amherstview

Steven Varty d'Inverary

Tracey Babcock de Kingston

Trevor Kowalinski de Harrowsmith

Warren McDonald de Kingston

Wayne Barton de Johnstown

Wayne Lindridge d'Iroquois

William Pratt de Kingston

William Reid de Brockville

Le billet a été acheté à Esso, rue Princess, à Kingston.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Réclamation de lot par une personne liée à OLG sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario.

