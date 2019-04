Le CREO et la Caisse annoncent un partenariat pour investir dans l'économie durable





MONTRÉAL et NEW YORK, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le CREO Family Office Syndicate (CREO), un réseau sans but lucratif composé de bureaux de gestion du patrimoine et dont le siège social est à New York, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel de long terme, ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat pour diriger davantage de capital dans les investissements liés aux changements climatiques en créant de nouvelles occasions d'affaires, en permettant un partage d'expertise et en exerçant un leadership renforcé au sein de l'industrie.

Le CREO (Clean, Renewable and Environmental Opportunities) permet aux plus grands bureaux de gestion du patrimoine dans le monde d'échanger des connaissances, leur expertise et des occasions d'investissement durable pour faciliter la transition vers une économie propre et durable. Représentant une communauté diversifiée composée de bureaux de gestion du patrimoine et d'investisseurs, le CREO cherche à augmenter les investissements dans les secteurs de l'énergie propre, du transport, de l'alimentation durable, de l'agriculture et de l'eau, entre autres, et offre des conseils d'experts et d'innovateurs de calibre mondial.

Régine Clément, présidente et chef de la direction du CREO, a dit : « Ce partenariat nous permet d'éliminer les cloisons dans le secteur financier et d'encourager la collaboration entre les bureaux de gestion du patrimoine et les grands investisseurs institutionnels ayant une vision à long terme. De ce fait, cela nous permettra de faire progresser des objectifs communs, tels que mieux répondre aux risques climatiques, identifier les occasions d'investir et contribuer à la transition vers une économie sobre en carbone pour le bien collectif. Le statu quo ne suffit plus. »

Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de la Caisse de collaborer avec des bureaux de gestion du patrimoine et d'autres organisations innovantes pour partager les meilleures pratiques, la connaissance des marchés et pour créer de nouvelles occasions d'investissement. Grâce au déploiement de sa stratégie sur les changements climatiques dans la dernière année, la Caisse a réduit l'intensité carbone de son portefeuille global de 10 % tout en augmentant ses investissements sobres en carbone de 10 G$. Ces résultats démontrent l'importance qu'accorde la Caisse à l'augmentation de la durabilité de son portefeuille de façon concrète.

« Nous sommes heureux d'établir ce partenariat avec le CREO, avec lequel nous partageons des valeurs, une perspective de long terme et un engagement pour faire de l'investissement durable une priorité. Nos efforts conjoints pour contribuer à la transition vers une économie sobre en carbone, en considérant le facteur climatique dans nos décisions d'investissements, apporteront une valeur importante à nos deux organisations et à leurs membres », a ajouté Mario Therrien, vice-président principal, Partenariats stratégiques ? Marchés développés, à la Caisse.

À PROPOS DU CREO FAMILY OFFICE SYNDICATE

Le CREO Syndicate (CREO) est un organisme public de bienfaisance 501c3 fondé par des bureaux gestion du patrimoine pour relever les défis environnementaux les plus urgents affectant les communautés du monde entier ? les changements climatiques et la pénurie de ressources ? en dirigeant des capitaux vers des solutions novatrices pour protéger et préserver l'environnement et accélérer la transition vers une économie plus durable pour le bien commun. Le CREO encourage la sensibilisation et le renforcement de compétences en permettant à ses membres et autres intervenants de partager des connaissances et des expertises, des ressources et des occasions d'investissement. De plus, il aide à établir des relations entre investisseurs et experts, et mène des projets de recherche pour appuyer sa mission. Pour plus d'information, consultez le creosyndicate.org .

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 309,5 G$ CA au 31 décembre 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

MÉDIAS CAISSE

YANN LANGLAIS-PLANTE

Conseiller

Communications avec les medias

+1-514-847-5493

ylanglaisplante@cdpq.com



CESALTINE GREGORIO

Directrice-Conseil principale

Communications avec les medias

+1-212-596-6314

+1-347-241-3248

cgregorio@cdpq.com



MÉDIAS CREO

Régine Clément

Présidente et chef de la direction du CREO

+1-917-207-6099

rclement@creosyndicate.org

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 11:04 et diffusé par :