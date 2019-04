Bell Cause pour la cause soutient les programmes en santé mentale offerts aux Autochtones de la Behavioural Health Foundation





Un don de 240 000 $ permettra d'étendre la portée de services culturellement pertinents

WINNIPEG, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui qu'elle verserait un don de 240 000 $ à la Behavioural Health Foundation (BHF) afin de soutenir les programmes offerts aux Autochtones comme composante centrale d'un traitement résidentiel holistique destiné aux adultes et aux familles aux prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale.

« Bell Cause pour la cause est fière d'appuyer la programmation autochtone de la Behavioural Health Foundation, qui offre un soutien essentiel aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. La Behavioural Health Foundation contribue réellement à améliorer les choses au sein de la communauté autochtone de Winnipeg, et nous avons hâte de collaborer avec l'organisme pour l'aider à élargir la portée de ses programmes en santé mentale, de manière à les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes ayant besoin de soins. »

Les traitements offerts aux Autochtones par la BHF comprennent un vaste éventail de programmes culturellement pertinents, notamment des cérémonies de guérison et d'attribution de nom, des cérémonies de la pleine lune et du calumet, des cérémonies de printemps, d'été, d'automne et d'hiver, des huttes de sudation, des séances de sudation pour femmes, des cérémonies de sudation à des fins de deuil, la cueillette de plantes médicinales, des séances de tambour, des enseignements traditionnels, des cercles de partage, des séances de danse des esprits et du soleil, ainsi que des initiatives de mentorat, de services-conseils et de soutien pour les adultes et les familles. Les programmes traditionnels proposent une aide pertinente aux membres de la communauté qui, pour de nombreuses raisons, ne se sentent pas à l'aise ou ne sont pas bien servis dans le cadre de traitements conventionnels.

« À nos yeux, il est important d'offrir aux personnes touchées et à leurs familles la possibilité de recevoir des services culturellement pertinents, a affirmé Jean Doucha, directrice générale de la Behavioural Health Foundation. Nos terres sacrées de Saint-Norbert sont un lieu où les gens peuvent apprendre, grandir et guérir. Nous remercions chaleureusement Bell Cause pour la cause de nous fournir les fonds nécessaires à la poursuite et à la croissance de nos importants travaux. »

Grâce au soutien de Bell Cause pour la cause, la BHF sera en mesure d'offrir ses services à quelque 150 personnes chaque année. Le financement de Bell Cause pour la cause permettra aussi à 50 membres du personnel de l'organisme de participer à des formations portant sur les cultures autochtones.

Parallèlement au lancement de Bell MTS au Manitoba en 2017, l'initiative Bell Cause pour la cause a annoncé qu'elle étendrait ses activités à cette province et créerait un nouveau fonds spécialement consacré à la santé mentale autochtone. L'annonce d'aujourd'hui constitue le quatrième engagement d'importance provenant de ce fonds, après les dons versés au centre Ma Mawi Wi Chi Itata en 2017, à l'organisme Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin en 2018 et à Bear Clan Patrol au début de 2019. L'équipe Bell Cause pour la cause continue ses consultations auprès des leaders des communautés autochtones manitobaines concernant les plans relatifs aux annonces à venir sur le financement des programmes.

À propos de la Behavioural Health Foundation

La Behavioural Health Foundation (BHF) a vu le jour en 1967, constituant à l'époque la première installation de traitement résidentiel pour les familles au Canada. Aujourd'hui encore, la BHF reste fidèle à sa tradition en s'assurant que les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale reçoivent des services dans un environnement sécuritaire et structuré. La BHF propose deux programmes à long terme : un programme de services de traitement contre la dépendance et le programme Breezy Point pour les femmes. L'organisme offre également 110 lits et des services d'intervention. Pour en savoir plus, visitez http://www.bhf.ca/.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 900 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Renseignements :

Behavioural Health Foundation

Jean Doucha

Directrice générale

204 269-3430, poste 118

jeand@bhf.ca

Bell MTS

Morgan Shipley

204 391-2849

morgan.shipley@bellmts.ca

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Cause pour la cause

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :