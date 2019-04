PIANO CITY MILANO 2019





Du 17 au 19 mai, la ville se transformera en une gigantesque salle de concert avec des représentations prévues du lever du soleil jusqu'à une heure avancée de la nuit

MILAN, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Milan se transforme en une gigantesque salle de concert afin d'accueillir la huitième édition du PIANO CITY MILANO, qui se tiendra du 17 au 19 mai. Plus de 50 heures de représentations, programmées dès le lever du soleil et jusqu'au soir, rassemblant plus de 400 représentations gratuites caractéristiques du festival urbain ouvert le plus intéressant, et qui s'anime aussi bien dans les espaces classiques dédiés à la musique, que dans des lieux insolites et secrets de la ville de Milan : dans les musées et les galeries d'art, dans des bâtiments historiques, des résidences privées, sur des terrasses, dans des cours intérieures ou encore dans des parcs.

Imaginé en 2012 dans le but de rendre la ville à ses habitants et aux nombreux touristes qui apprécient son offre culturelle, PIANO CITY MILANO est l'extraordinaire aboutissement d'un projet sponsorisé par la ville de Milan et l'association Piano City Milano. Grâce aux efforts des créateurs du festival et de son association, notamment Daniela Cattaneo Diaz et Titti Santini, qui rendent cet événement possible chaque année, PIANO CITY MILANO met à profit la contribution et l'enthousiasme de partenaires, de musiciens, d'entreprises, d'organes de presse, d'institutions et d'associations, qui réussissent à créer un réseau vertueux soutenant cette formidable expérience urbaine.

Comme le veut la tradition, cette année PIANO CITY MILANO a été imaginé comme un festival participatif et ouvert, avec deux lieux principaux qui serviront de point de référence pour le programme des réjouissances : le GAM Piano Center pour les concerts diurnes et le Palazzina Liberty Piano Center pour les événements nocturnes. À partir de ces deux lieux symboliques de la ville de Milan, le programme des événements se déroulera naturellement dans le reste de la ville. Confirmant le succès international du festival, des centaines d'inscriptions de pianistes du monde entier garantiront la réédition des chiffres exceptionnels de l'année précédente : 480 concerts, 150 sites et un total de 100 000 spectateurs.

La direction artistique de PIANO CITY MILANO est assurée une nouvelle fois par Ricciarda Belgiojoso et Titti Santini, tandis que la direction administrative est confiée à Manuela Rosignoli et Lorenzo Carni, l'un des membres fondateurs de l'association. Le projet est supervisé par Ponderosa Music & Art et Accapiù et a remporté un grand succès auprès du public et des médias.

PIANO CITY MILANO est né d'un projet expérimental, basé sur les influences générationnelles, culturelles et sociales, et introduisant la musique au coeur de la cité milanaise. Aujourd'hui, c'est l'un des événements les plus attendus de l'année dans une métropole devenue palpitante, contemporaine et européenne.

