Le rapport sur l'état de l'océan Atlantique montre les effets des changements climatiques sur les écosystèmes marins





OTTAWA, le 10 avril 2019 /CNW/ - Les eaux canadiennes de l'océan Atlantique sont l'un des environnements marins les plus productifs au monde. Elles abritent une abondante biodiversité allant des crabes, aux homards et aux stocks de poisson sauvage, et soutiennent plus de 55 000 emplois dans des industries comme la pêche, l'aquaculture et le tourisme. L'océan Atlantique est vital pour l'économie et la culture du Canada, et il est important que nous continuions à investir dans la science et la recherche pour assurer que le gouvernement et nos partenaires comprennent l'état actuel de nos océans et les pressions qu'ils subissent. Ces données nous seront utiles pour déterminer les mesures que nous devons prendre pour protéger l'environnement et l'économie.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé la publication d'un nouveau rapport intitulé « Les océans du Canada maintenant : Écosystèmes de l'Atlantique, 2018 ». Ce rapport interactif, préparé par Pêches et Océans Canada avec la contribution d'Environnement et Changement climatique Canada, est le premier rapport sur l'état de l'océan Atlantique présenté par le Ministère dans le cadre d'une série annuelle, visant à informer les Canadiens sur l'état actuel des océans du Canada. Il met en lumière notre connaissance des écosystèmes de l'océan Atlantique et de l'influence qu'exerce sur eux l'environnement en évolution.

Les changements climatiques mondiaux modifient les écosystèmes de l'océan Atlantique au Canada de plusieurs façons. Les eaux de l'océan Atlantique se réchauffent, ce qui entraîne une réduction de la glace de mer, une élévation du niveau de la mer, des changements dans les courants océaniques et une acidification de l'eau. Les températures plus chaudes contribuent également aux variations observées dans certaines communautés marines et leurs habitats. Ces changements physiques et biologiques ont de graves répercussions sur la santé des écosystèmes de l'océan Atlantique, y compris les coquillages, les poissons, les mammifères marins et les oiseaux de mer.

Des scientifiques de Pêches et Océans Canada surveillent régulièrement les océans et mènent des recherches pour suivre l'état de ces derniers ainsi que les tendances au fil du temps. La surveillance est essentielle pour aider à comprendre la manière dont les écosystèmes sont interconnectés, et comment ils évoluent. Les données de référence recueillies grâce à cette surveillance sont cruciales pour prendre des décisions en matière de gestion responsable de nos océans, de nos pêches et de nos infrastructures côtières.

Citations

« Nous assistons à des changements dans la vie marine et les écosystèmes marins, et ces changements touchent directement les Canadiens et nos collectivités côtières. Ce rapport montre que les changements climatiques ont des répercussions complexes et interconnectées sur les écosystèmes marins de l'Atlantique. Aujourd'hui plus que jamais, il est important de comprendre nos écosystèmes océaniques dans un monde en pleine évolution si nous voulons améliorer les mesures de gestion et de conservation ».

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les changements climatiques sont bien réels et les Canadiens en ressentent les effets d'un bout à l'autre du pays. La science est claire. Le climat du Canada change et il a des répercussions sur notre air, notre terre, nos eaux et les espèces qui en dépendent. Nous continuerons de compter sur la science et de travailler avec les Canadiens pour réduire les émissions et lutter contre les changements climatiques. Ensemble, nous pouvons protéger l'environnement et nos écosystèmes comme l'océan Atlantique, et assurer ainsi un avenir sain et prospère à nos enfants et à nos petits-enfants ».

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Un rapport sur l'état de l'océan Atlantique sera publié tous les quatre ans.

Le prochain rapport sur l'état de l'océan sera consacré à l'océan Arctique et sera publié dans le courant de cette année.

Le nouveau site Web sur l'état des océans du Canada présente les rapports techniques annuels sur l'état de l'océan Pacifique et une section Foire aux questions sur certaines des principales conclusions de la réunion et du rapport de 2016.

La publication régulière de rapports sur les océans du Canada contribuera à la mise en place d'un registre à long terme de l'état et des tendances des trois océans qui bordent le Canada.

Le Canada prend des mesures pour lutter contre les changements climatiques au moyen du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Ce plan d'action comprend des mesures visant à mettre un prix sur la pollution, à éliminer progressivement le charbon et à réaliser des investissements importants dans les technologies propres, les transports publics et les infrastructures.

Liens Connexes

