Walmart Canada lance une initiative majeure de réduction des émissions





Le Projet Gigatonne est une plateforme internationale de développement durable qui vise à éviter l'émission d'un milliard de tonnes métriques de gaz à effet de serre des chaînes de valeur mondiales d'ici 2030

Plus de 200 fournisseurs canadiens de Walmart, y compris les Aliments Maple Leaf, Unilever Canada et Agropur Coopérative se sont joints au projet.

Le retrait d'un milliard de tonnes métriques d'émissions de gaz des chaînes d'approvisionnement mondiales équivaut à retirer 211 millions de véhicules de tourisme moyens des routes pendant un an. Cela correspond à plus de cinq fois le nombre total de véhicules immatriculés au Canada en 2017.

MISSISSAUGA, ON, le 10 avril 2019 /CNW/ - Walmart Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle participera au Projet Gigatonne, un effort mondial de Walmart visant à réduire les émissions de gaz des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Depuis son lancement par Walmart Inc. aux États-Unis en 2017, le Projet Gigatonne a comme objectif de réduire les émissions d'une gigatonne, ou un milliard de tonnes métriques, d'ici 2030. Jusqu'à présent, plus de 1 000 fournisseurs provenant de 40 pays se sont joints au projet.

Plus de 200 fournisseurs canadiens de Walmart, y compris les Aliments Maple Leaf, Spin Master Toys, Unilever Canada, Agropur Coopérative et plusieurs autres, se sont déjà engagés à la mission du Projet Gigatonne. Le retrait d'un milliard de tonnes métriques d'émissions de gaz de la chaîne d'approvisionnement mondiale équivaut à retirer 211 millions de véhicules de tourisme moyens des routes pendant un an. Cela correspond à plus de cinq fois le nombre total de véhicules immatriculés au Canada en 2017.

Le lancement du Projet Gigatonne au Canada a eu lieu durant le sommet sur le développement durable de Walmart (Walmart's annual Sustainability Milestone Summit) à Bentonville, en Arkansas, en présence de Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart Inc. et de Judith McKenna, présidente et chef de la direction de Walmart International.

« Chez Walmart Canada, nous avons pris un certain nombre de mesures pour réduire notre empreinte environnementale et renforcer la durabilité de nos activités. Cependant, nous pouvons en faire davantage », a déclaré Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Par l'entremise du Projet Gigatonne, nous collaborerons avec des fournisseurs, des groupes environnementaux et d'autres importantes parties prenantes afin d'éviter l'émission d'un milliard de tonnes métriques de gaz à effet de serre des chaînes de valeur mondiales d'ici 2030. »

À propos des fournisseurs canadiens faisant partie du Projet Gigatonne

Des centaines de fournisseurs à travers le monde se sont engagés à participer au Projet Gigatonne. Au Canada, plusieurs fournisseurs se sont déjà joints à l'initiative, en adoptant de nouveaux programmes ou en poursuivant leurs initiatives actuelles de réduction des émissions. Parmi les fournisseurs figurent, entre autres, les Aliments Maple Leaf, Spin Master Toys, Unilever Canada et la Coopérative Agropur.

LES ALIMENTS MAPLE LEAF

« Les Aliments Maple Leaf s'engage sur la voie de la durabilité avec l'objectif de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur la planète », a déclaré Michael McCain, président et chef de la direction de l'entreprise. « Notre participation au Projet Gigatonne de Walmart Canada est le prolongement naturel de notre engagement envers le développement durable. Nos projets actuels de réduction des émissions sont complétés, voire même bonifiés par les ressources émanant de cette initiative et nous sommes fiers d'en faire partie. »

UNILEVER CANADA

« Le Plan Unilever pour un mode de vie durable vise à atteindre l'objectif ambitieux de réduire de moitié l'impact de nos produits en matière de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie et d'afficher un bilan positif en carbone d'ici 2030 », a déclaré Gary Wade, président de Unilever Canada. « Nous sommes heureux de collaborer avec Walmart Canada et de contribuer à la réalisation du Projet Gigatonne puisque celui-ci correspond aux objectifs de développement durable de Unilever et reconnaît le besoin urgent d'agir pour lutter contre les changements climatiques. »

AGROPUR COOPÉRATIVE

« Ce qui nous distingue, c'est notre modèle d'affaires unique basé sur des valeurs coopératives, et une vision axée sur la durabilité partagée par les membres de la promesse « Meilleur lait. Meilleur monde.» Nous sommes ravis que Walmart Canada contribue à faire face aux émissions de gaz à effet de serre et nous sommes fiers de collaborer avec eux sur ce projet qui s'aligne avec le programme de responsabilité sociale de notre entreprise », a déclaré Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur.

À propos du Projet Gigatonne

Le Projet Gigatonne fait partie d'une série d'initiatives du programme de durabilité Walmart axées sur la résolution de problèmes sociaux et environnementaux, favorisant ainsi le développement des communautés et de l'entreprise. Walmart est le premier détaillant à se doter d'un plan de réduction des émissions basé sur des données scientifiques vérifiées. La compagnie souhaite réduire ses émissions absolues de niveaux 1 et 2 de 18 % d'ici 2025. Le détaillant oeuvrera aussi à réduire en amont et en aval les émissions de CO2e (équivalents en dioxyde de carbone) de niveau 3 d'un milliard de tonnes (soit une gigatonne) entre 2015 et 2030. Jusqu'à ce jour, plus de mille fournisseurs provenant de 40 pays se sont officiellement engagés à participer au Projet Gigatonne. Les fournisseurs ont indiqué avoir réduit leurs émissions de plus de 93 millions de tonnes métriques, en vue d'atteindre l'objectif d'une gigatonne, pendant les deux premières années du programme.

Au Canada, Walmart prévoit collaborer avec ses fournisseurs afin de pouvoir atteindre l'objectif de l'entreprise de réduire une gigatonne de GES de la chaîne d'approvisionnement. Les fournisseurs peuvent personnaliser leurs objectifs dans l'un des secteurs clés suivants : énergie, conditionnement des déchets, agriculture, forêts et utilisation de produits. Plusieurs fournisseurs canadiens de Walmart font déjà partie de cette initiative prometteuse en tant que fournisseurs de Walmart US et ce lancement servira à accroître leur participation.

Afin d'aider les fournisseurs à s'engager à réduire les émissions ou à mettre en place des projets de réduction des émissions, Walmart a collaboré avec des OGN, comme le Fonds mondial pour la nature et le Fonds pour la défense de l'environnement, ainsi que d'autres organismes poursuivant les mêmes objectifs, pour concevoir une trousse à outils pour la réduction des émissions. Dans cette trousse à outils, Walmart met de l'avant un bilan de rentabilité indiquant les raisons pour lesquelles les fournisseurs devraient se joindre au Projet Gigatonne.

À propos de la durabilité chez Walmart Canada

Walmart Canada a fait de la durabilité une priorité clé au sein de ses activités. En plus de l'annonce d'aujourd'hui, les priorités de Walmart Canada en matière de développement durable incluent :

Atteindre un objectif de zéro déchet alimentaire d'ici 2025

Détourner 87 % de ses déchets envoyés aux sites d'enfouissement

Réduire les déchets de plastique dans ses secteurs d'activités

Alimenter sa flotte de transport privé en utilisant des sources d'énergie alternatives à 100 % d'ici 2028

Utiliser des lumières DEL dans toutes ses succursales, réduisant les émissions GES d'environ 27 895 tonnes métriques

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 410 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,2 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne Walmart Canada au www.walmart.ca est visité par plus de 750 000 clients quotidiennement. Avec plus de 85 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 350 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire dans les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

