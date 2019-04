Pointe-Nord de L'Île-des-Soeurs - Réalisation des travaux de construction d'une passerelle et du réaménagement de la piste multifonctionnelle





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accepté cette semaine en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de service de l'arrondissement de Verdun lui permettant de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de construction d'une passerelle et du réaménagement de la piste multifonctionnelle de la Pointe-Nord à L'Île-des-Soeurs.

Le projet consiste en la construction d'une passerelle en aluminium d'une longueur de 12 mètres et d'une largeur de 4,5 mètres, la construction d'un muret, le réaménagement de la piste multifonctionnelle, la réfection de l'éclairage et l'aménagement paysager dans le secteur de la Pointe-Nord de L'Île-des-Soeurs dans l'arrondissement de Verdun. En raison de son expertise en construction et qu'ils se déroulent sur son territoire, l'arrondissement de Verdun est l'instance la mieux placée pour réaliser le plus rapidement ces travaux dont le début est prévu à l'été 2019.

« La piste multifonctionnelle est un lien actif important en bordure du fleuve à L'Île-des-Soeurs. Durant la belle saison, elle est empruntée par les petits comme les grands, qui peuvent profiter des magnifiques paysages de L'île-des-Soeurs. Les travaux permettront le maintien des actifs et contribueront à l'amélioration la qualité de vie ainsi qu'à la sécurité des usagers et des usagères », a commenté Marianne Giguère, membre de la Commission sur le transport et les travaux publics, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif.

« C'est grâce à une belle collaboration entre la Ville et l'arrondissement si ce projet peut se réaliser dans les meilleurs délais possibles. Cette piste est appréciée tant des citoyens de Verdun que des marcheurs et cyclistes de toute la région métropolitaine. ll est donc primordial d'effectuer ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre du Plan local de déplacements (PLD) de l'arrondissement et des objectifs de mobilité durable de la Ville », a souligné le maire de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif, Jean-François Parenteau.

