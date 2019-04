Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce - En hommage à Martin-Luther-King, le parc de Kent sera renommé





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Suivant l'adoption d'une résolution lors de la dernière rencontre du comité exécutif, le parc de Kent dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, sera renommé « parc Martin-Luther-King » en l'honneur de ce grand défenseur des droits civiques. Ce parc est situé à proximité du parc Mahatma-Gandhi et du parc Nelson-Mandela, qui honorent deux autres figures marquantes de la lutte pour l'égalité au XXe siècle.

« Montréal serait ainsi l'une des premières villes canadiennes à reconnaître officiellement la contribution de Martin Luther King dans la poursuite d'une société égalitaire et exempte de discrimination systémique fondée sur la race. Martin Luther King a grandement contribué à la défense des droits civiques et de l'égalité des personnes noires et à la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis. Son oeuvre a eu des répercussions majeures pour la défense des droits des minorités non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada et dans le monde », a précisé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La communauté noire représente une portion considérable de la population montréalaise. À ce titre, il est essentiel d'honorer l'apport de ce grand homme dans notre collectivité. Cette action contribue à l'amélioration de la qualité de vie, car elle permet de mettre en valeur un espace public en rendant hommage à cet homme si important dans l'histoire des droits civils », a ajouté Magda Popeanu, conseillère de ville pour le district de Côte-des-Neiges, vice-présidente du Comité exécutif de la Ville et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Rappelons que Montréal s'est engagée à combattre toutes les formes de discrimination notamment en adoptant la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale (1989), la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion (2004) et la Déclaration de Montréal sur le Vivre ensemble (2015). Montréal est membre de la Coalition internationale des villes inclusives et durables et du programme des Cités interculturelles faisant ainsi de l'intégration culturelle, de la lutte contre le racisme et du respect entre les cultures, des engagements fondamentaux. La Ville souligne également la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024, la Journée internationale du souvenir de la Traite transatlantique des Noirs et de son abolition, la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale et le Mois de l'histoire des Noirs.

