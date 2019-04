Invitation aux medias - « Le design s'invite à l'événement < Filles & Code > »





Une centaine d'adolescentes découvriront l'univers du design technologique et des modèles féminins inspirants

MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Concertation Montréal (CMTL) convie les représentant.e.s des médias à la journée « Le design s'invite à l'événement < Filles & Code > » qui se tiendra le 12 avril prochain, de 16 h à 21 h, à La Factry.

Dans un contexte où, selon une étude réalisée en 20171, les femmes représentent aussi peu que 20 % des employé.e.s des équipes de production en technologies de l'information et des communications (TIC), CMTL souhaite inspirer les jeunes filles à envisager une carrière dans ce secteur en croissance au Québec.

Dans le cadre de la soirée « Le design s'invite à l'événement < Filles & Code > », quelque 100 adolescentes de 14 à 17 ans expérimenteront diverses innovations high-tech et pourront s'immerger dans l'univers du design technologique. De plus, elles auront l'occasion de rencontrer de jeunes femmes d'exception qui font déjà la différence dans les secteurs du design et des technologies.

Au menu : réalité virtuelle, textiles technologiques, musique, jeux vidéo, expériences interactives, design, programmation, et plus encore!

POSSIBILITÉS D'ENTREVUES

Il est possible d'organiser sur place, de même qu'avant la tenue de l'événement, une entrevue avec un.e membre de l'équipe de Concertation Montréal ou encore avec des étudiantes ou professionnelles intervenant durant la soirée de l'événement. Elles sont présentées ci-dessous et elles peuvent partager leur propre vécu dans l'univers des TI.

| Détails de l'invitation :



QUAND | 12 avril 2019 | De 16h à 21h



OÙ | La Factry, 1111 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H3C 1B3 (4 minutes du métro Bonaventure)

AU PROGRAMME :

Tables rondes : Rencontre avec des professionnelles qui feront connaître leur parcours et leur domaine d'expertise en démontrant en quoi les technologies peuvent devenir un véritable outil de créativité et d'innovation.

Créer des expériences ludiques et technologiques : avec Émilie Vion, directrice générale adjointe, 4elements | Mouna Andraos , co-fondatrice de Daily tous les jours | Ambre Lizurey, directrice des opérations, Reflector

: avec Émilie Vion, directrice générale adjointe, 4elements | , co-fondatrice de Daily tous les jours | Ambre Lizurey, directrice des opérations, Reflector Programmer, de l'objet au vivant : avec Isabelle Letarte , étudiante en génie électrique à l'ÉTS et designer firmware, SmartHalo | Caroline Labelle , candidate au PhD en bio-informatique à l'Université de Montréal

: avec , étudiante en génie électrique à l'ÉTS et designer firmware, SmartHalo | , candidate au PhD en bio-informatique à l'Université de Montréal Créer des vêtements hautement technologique s : avec Émilie F. Grenier, designer et directrice de création au Studio interactif de l'Office national du film du Canada | Joëlle Pion-Massicotte, chercheure biomédical et spécialiste système chez Hexoskin

s : avec Émilie F. Grenier, designer et directrice de création au Studio interactif de l'Office national du film du | Joëlle Pion-Massicotte, chercheure biomédical et spécialiste système chez Hexoskin Programmer pour s'engager, le code pour changer le monde : avec Maxine Steuer , étudiante en Informatique et Statistique à l'université McGill | Kim-Anh Tran , fondatrice Algo + Reetma et gestionnaire de compte sénior Adaptavist | Marie-Claude Normand , étudiante en informatique au Collège de Maisonneuve

: avec , étudiante en Informatique et Statistique à l'université McGill | , fondatrice Algo + Reetma et gestionnaire de compte sénior Adaptavist | , étudiante en informatique au Collège de Maisonneuve Faire du design, créer le beau, faciliter l'expérience : avec Élyse Levasseur, Gauthier Designers | Claudel Rhéault, designer de service, ElementAI | Laurence Brablin, coach agile, Desjardins

: avec Élyse Levasseur, Gauthier Designers | Claudel Rhéault, designer de service, ElementAI | Laurence Brablin, coach agile, Desjardins Communiquer à l'ère numérique : avec Thara Tremblay-Nantel et Solneige Diaz, co-fondatrices d'AgendaPR

Atelier : Les filles pourront s'initier à la programmation web avec la Code Mobile de Canada en programmation.

Démos : Les adolescentes auront l'occasion de toucher et d'expérimenter des applications technologiques innovantes.

Une démonstration des nouveaux outils de design et de modélisation de pointe en architecture qui révolutionnent présentement l'industrie de l'architecture et de la construction en y apportant des bénéfices économiques et durables, avec EVOQ Architecture .

. Une présentation des chandails technologiques qui permettent de collecter les signes vitaux avec Hexoskin , qui a entre autres conçu le vêtement que porte l'astronaute David Saint-Jacques dans l'espace.

, qui a entre autres conçu le vêtement que porte l'astronaute dans l'espace. Une présentation du projet d'innovation conçu par les soeurs Marie-Pier et Sophie Vermette , qui ont créé un dispositif qui avertit la personne au volant d'une voiture que l'enfant est toujours dans son siège lorsque celle-ci en sort.

, qui ont créé un dispositif qui avertit la personne au volant d'une voiture que l'enfant est toujours dans son siège lorsque celle-ci en sort. L'artiste Alexandra Rodríguez Ramírez présentera une version réduite de son installation Bio Electro Sounds , qui utilise des fruits et autres objets du quotidien pour créer de la musique électronique.

, qui utilise des fruits et autres objets du quotidien pour créer de la musique électronique. Le Centre Phi viendra présenter l'installation Tilt Brush , développée par Google, qui permet de dessiner dans l'espace en utilisant la réalité virtuelle.

viendra présenter l'installation , développée par Google, qui permet de dessiner dans l'espace en utilisant la réalité virtuelle. Des adolescentes engagées dans Technovation Montréal viendront présenter leur application ThriftU, qui offre une solution au gaspillage vestimentaire.

viendront présenter leur application qui offre une solution au gaspillage vestimentaire. Présentation de l'application Modiface avec L'Oréal qui permettra d'essayer virtuellement, avec la réalité augmentée, de la coloration et du maquillage.

Défis : Résoudre un problème, fabriquer un objet en lien avec le design et à l'aide des technologies, et plus encore.

Grandir sans Frontières proposera aux adolescentes la possibilité de créer leur propre autocollant en vinyle.

proposera aux adolescentes la possibilité de créer leur propre autocollant en vinyle. Kids Code Jeunesse lance le défi de « scratcher » son nom en l'animant à l'aide de la programmation.

lance le défi de « scratcher » son nom en l'animant à l'aide de la programmation. Les adolescentes pourront explorer l'impression 3D avec Communautique en créant leur propre objet imprimé.

en créant leur propre objet imprimé. Technoscience Région métropolitaine lancera le défi de coder pour faire bouger un robot.

Divertissements : Explorer le jeu vidéo et la réalité virtuelle, en plus de rencontrer les femmes qui contribuent à ces projets enlevants.

Turbulent présente The Coast, un clip musical en réalité virtuelle qui se situe dans le paysage rythmé d'une île exotique, riche en couleurs et pleine de vie, et qui s'anime au son de la musique de VALAIRE.

un clip musical en réalité virtuelle qui se situe dans le paysage rythmé d'une île exotique, riche en couleurs et pleine de vie, et qui s'anime au son de la musique de VALAIRE. Ubisoft propose d'explorer l'Égypte Antique avec le Discovery Tour du jeu vidéo Assassin's Creed. Une occasion de connaître les coutumes et la vie quotidienne de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire.

Cet événement bénéficie du soutien financier du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. L'organisation est financée par l'agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

À propos du Mouvement montréalais Les Filles & le code

Le Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC) est un projet de Concertation Montréal, dont l'objectif est de maximiser le potentiel des initiatives montréalaises pour amener plus de filles à développer les compétences du futur.

__________________________________ 1 Tiré de l'étude sur la Place des femmes dans l'industrie des TI au Québec par TECHNOCompétences-2017

