Services financiers Innovation CIBC fournit à Parchment un capital de croissance de 7 millions de dollars





DENVER, CO et SCOTTSDALE, AZ, le 10 avril 2019 /CNW/ - Services financiers Innovation CIBC a conclu un financement de capital de croissance de 7 millions de dollars au profit de Parchment Inc., chef de file dans le secteur de l'éducation qui numérise et fournit des dossiers de titres de compétences, de la maternelle à la cinquième secondaire (douzième année), des collèges et universités aux écoles de métiers.

« Le réseau Parchment est la porte d'entrée pour aider à transformer les titres de compétences des étudiants en occasions d'affaires, que ce soit dans le cadre de leurs études ou sur le marché du travail, a déclaré Matthew Pittinsky, chef de la direction de Parchment. Depuis 2003, nous avons facilité l'échange de plus de 30 millions de transcriptions dans le monde, et nous nous réjouissons à l'idée de créer de nouvelles occasions d'affaires. »

Parchment offre une plateforme diversifiée d'outils et de services logiciels qui permettent aux étudiants, aux établissements d'enseignement, aux organismes gouvernementaux et aux employeurs d'échanger des renseignements vérifiés sur les titres de compétences. La plateforme permet aux étudiants de transmettre leurs dossiers scolaires tout en aidant les écoles et les employeurs du réseau à gérer efficacement les données relatives aux titres de compétences.

« Sous la direction d'une équipe possédant une vaste expérience dans le domaine de l'éducation, Parchment élabore des solutions novatrices qui répondent aux besoins de toutes les parties intéressées, en mettant l'accent sur la confiance et l'efficacité, a déclaré Charlie Kelly, directeur général, Services financiers Innovation CIBC à Denver, au Colorado, et nous sommes heureux de soutenir la prochaine étape de sa croissance. »

« Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de Services financiers Innovation CIBC pour qu'elle nous aide à réaliser notre stratégie et nos objectifs d'entreprise en appliquant une approche souple en vue de répondre aux besoins en capital de notre entreprise », a déclaré Bob Colletti, président et chef des finances à Parchment.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Disposant de bureaux à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à Reston, à Toronto et à Vancouver, Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. L'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

À propos de Parchment

Depuis 2003, Parchment facilite l'échange de millions de titres de compétences entre les membres de son vaste réseau, y compris 25 % des écoles secondaires et 20 % des établissements postsecondaires aux États-Unis. La société est établie à Scottsdale, en Arizona, et possède des bureaux aux États-Unis et au Canada.

