Imaginons L'ESPACE - La communauté a besoin et veut un centre multifonctionnel





BEACONSFIELD, QC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le second des quatre Ateliers créatifs du projet Imaginons L'ESPACE pour revitaliser le parc Centennial et la propriété Lord Reading a démontré que la communauté a besoin et veut un centre multifonctionnel dans une vision de développement durable et répondant aux besoins variés en espaces et installations publics pour soutenir les activités communautaires, culturelles et de loisirs.

« Encore une fois, après l'événement du Diagnostic et du premier atelier de travail, cette rencontre d'échange a été un vif succès au plan participatif, avec plus de 70 citoyens présents. Cela nous permet d'obtenir l'expertise et la vision citoyenne, la plus importante pour nous », mentionne le président du comité Imaginons L'ESPACE, le conseiller municipal Robert Mercuri.

Les participants ont eu à projeter dans le temps les besoins actuels ainsi qu'à identifier les organismes et groupes de résidents qui utiliseront les installations publiques. Les groupes d'échanges ont été formés pour permettre aux gens de discuter les possibilités, et aussi de définir les besoins en infrastructures afin de soutenir et bonifier les services et l'offre d'activités culturelles au bénéfice de tous.

Les travaux collectifs de l'atelier ont permis d'établir qu'il faut un centre multifonctionnel suffisant en matière d'espace, avec vue sur le lac Saint-Louis, doté de salles modulables, d'un auditorium extérieur pour des spectacles et des fêtes, d'un espace de restauration ou un petit café, une bibliothèque, des salles pour personnes âgées et adolescents, pour la détente, le yoga, etc.

Pour les citoyens, les besoins sont démontrés et les attentes sont élevées. Tout en rêvant d'un centre moderne et adapté, les gens se sont préoccupés des coûts liés à la construction de celui-ci, en affirmant qu'il faudra trouver les moyens financiers nécessaires à la réalisation d'un tel projet.

Le comité d'orientation est composé de neuf citoyens aux expertises et expériences complémentaires et des élus Robert Mercuri et Karen Messier.

« La participation populaire montre l'engagement de la communauté pour ce projet phare, et les résultats des travaux seront porteurs d'une solution endossée par la population. C'est très important. Nous remercions toutes les personnes qui participent si généreusement », conclut Robert Mercuri.

Le prochain atelier créatif sur l'aménagement du bord de l'eau, de la marina et les activités récréatives aura lieu à l'Annexe Herb Linder, le mercredi 24 avril prochain, à 19 h; tous les citoyens y seront bienvenus. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le lien suivant, ou soumettre vos idées par courriel à imagine@beaconsfield.ca.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 09:36 et diffusé par :