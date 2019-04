Avis de convocation - Aéro Montréal présente : La Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019





Des conférences de haut calibre attirent des milliers de professionnels du monde entier

MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal invite les représentants des médias à participer à la Semaine internationale de l'aérospatiale, du 15 au 18 avril prochain, au Palais des congrès de Montréal. Cet événement de haut calibre propose une riche programmation, notamment le Séminaire sur la défense et les Véhicules aériens autonomes, le Sommet chaine mondiale d'approvisionnement (axé cette année sur la thématique de l'intelligence artificielle) et Aéromart Montréal.

Les divers événements de la Semaine, organisée en partenariat avec le Conseil national de recherches Canada et Norton Rose Fulbright, mettront de l'avant près de 80 conférenciers et chefs de file de l'aérospatiale. Seront notamment présents des représentants d'Airbus, Amazon, Bell, Bombardier, CAE, Google, IVADO, IVADO Labs, L3 MAS, Marinvent, Microsoft, Pratt & Whitney Canada, Stelia Aéronautique, Technologie M1 Composites, etc.

Faits saillants - Séminaire sur la défense et les véhicules aériens autonomes (VAA)

Le Séminaire présentera un aperçu des grands projets d'approvisionnement de l'Aviation royale canadienne au cours des prochaines années et des enjeux en matière de technologie de rupture et de cybersécurité. La programmation inclut également des conférences portant sur les dernières tendances VAA et VTOL (Vertical take-off and landing). Programme complet.

Date : lundi 15 avril 2019

Heure : de 8 h 15 à 17 h 45

Lieu : Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

À noter : 8 h 30 Discours d'ouverture de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec - Salle 511



8 h 45 Allocution de M. Serge Cormier, Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale du Canada sur le rôle de l'industrie canadienne et québécoise dans la réalisation des grands programmes d'acquisition du Ministère de la Défense Nationale - Salle 511

Faits saillants - Sommet chaine mondiale d'approvisionnement

Organisé en collaboration avec la nouvelle supergrappe SCALE AI, le Sommet mettra en lumière les nombreuses innovations et les occasions d'affaires créées par l'essor de l'intelligence artificielle dans la chaine d'approvisionnement aérospatiale. Programme complet.

Date : mardi 16 avril 2019

Heure : de 8 h à 17 h 30

Lieu : Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

À noter : 8 h 30 Allocution de l'honorable Navdeep Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada - Salle 511



9 h 00 Signature d'une entente de partenariat entre Aéro Montréal et l'Institut de valorisation des données (IVADO) en présence de l'honorable Navdeep Bains - Salle 513-A



9 h 30 Conférence d'Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, et de Philippe Balducchi, chef de la direction de la Société en commandite avions C Series, portant sur l'arrivée d'Airbus au Québec - Salle 511

Faits saillants - Aéromart Montréal

Véritable plateforme d'échanges et de rencontres, Aéromart Montréal favorise le développement d'une chaîne d'approvisionnement robuste et fiable au Canada et partout dans le monde. Elle propose un programme de rencontres entre les donneurs d'ordre et les différents membres de l'écosystème aéronautique mondial. Site Web.

Date : 17 et 18 avril 2019

Heure : de 8 h à 18 h 30

Lieu : Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Les médias sont invités à se présenter à l'accueil de l'événement, au Palais des congrès. L'accès à l'événement est gratuit pour les membres en règle de la presse. Pour plus d'informations, consultez le site Web de la Semaine ou celui d'Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

