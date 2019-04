Fineqia annonce une souscription additionnelle de 25 000 dollars dans The Field





LONDRES, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) est heureuse d'annoncer que sa filiale britannique a organisé avec succès la souscription de 25 000 USD supplémentaires dans The Field LLC, une société anonyme à responsabilité limitée basée en Californie (« The Field »).

Annoncée le 12 octobre 2017, The Field était la première offre de Fineqia sur la plate-forme en ligne de sa filiale britannique Fineqia Ltd (la « Fineqia Platform »). The Field s'est connectée sur la Fineqia Platform pour aider à lever les 100 000 dollars US permettant de terminer le film Line of Descent (précédemment appelé The Field). Fineqia Ltd a désormais organisé la souscription supplémentaire de 25 000 dollars US dans The Field, nécessaire pour finaliser la post-production du film.

Devant sortir dans le courant de l'année, Line of Descent est un film d'action dramatique qui se déroule dans les rues de New Delhi, en Inde, et dans lequel une famille mafieuse dysfonctionnelle est déchirée par des conflits. Parallèlement à cela, un officier infiltré combat ses propres démons et participe à leur chute. Réalisé par Rohit Karn Batra, le film est interprété par l'acteur hollywoodien Brendan Fraser et par certains des acteurs indiens les plus renommés, notamment Abhay Deol, Ronit Roy et Prem Chopra. Jouant finement sur le registre sombre de la criminalité, le film s'apparente à des classiques cultes tels que Slumdog Millionaire (2008) et City of God (2011).

« Nous sommes ravis de voir que Rohit a de nouveau fait confiance à Fineqia pour organiser cette suscription supplémentaire nécessaire à la finalisation du film, a déclaré Bundeep Singh Rangar, le président-directeur général de Fineqia.

Par ailleurs, Fineqia a annoncé aujourd'hui que Martin Bernholtz a démissionné du conseil d'administration de Fineqia, avec effet immédiat. M. Bernholtz était administrateur de Fineqia depuis le 20 juin 2014.

« Nous remercions Martin pour toutes les années qu'il nous a consacrées. Il a été un membre assidu du conseil d'administration de Fineqia et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs », a déclaré M. Rangar.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia International Inc. est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International met en lumière la gouvernance d'entreprise de la Société, sa culture, les procédés et les relations par lesquels la Société et ses filiales et investissements sont contrôlés, régis et dirigés. Fineqia International supervise et assure la réussite, la planification et la croissance globales de la Société et de l'ensemble de ses filiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://investors.fineqia.com/news .

Ni la Bourse canadienne des valeurs mobilières ni son prestataire de services de réglementation n'ont examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'assument aucune responsabilité quant à sa pertinence ou à son exactitude.

À propos de Fineqia Limited

Fineqia Limited fait office de courtier apportant les titres d'une société émettrice sur le marché, en plus de les distribuer et les commercialiser et de mettre en lumière les risques de manière transparente et exposer de façon objective les opportunités impliquées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fineqia.com .

Mise en garde contre les risques

Investir dans des startups et des entreprises nouvellement créées implique des risques, notamment l'illiquidité, l'absence de dividendes, la perte d'investissement et la dilution, et ne doit être effectué que dans le cadre de la diversification d'un portefeuille. Fineqia Ltd cible exclusivement les investisseurs suffisamment avertis pour comprendre ces risques et prendre leurs propres décisions en matière d'investissement. Vous ne pourrez investir par l'intermédiaire de Fineqia Ltd qu'une fois que vous serez enregistré comme suffisamment averti. La présente page est communiquée par Fineqia Ltd et a été approuvée en tant que promotion financière par Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd est un représentant désigné de Kession Capital Ltd qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (instance de régulation du secteur financier britannique). Les investissements ne constituent pas des offres de rendement garanti et ne peuvent être effectués que par des membres par l'intermédiaire de Fineqia Ltd sur la base des informations fournies dans les argumentaires par les sociétés concernées. Fineqia Ltd n'endosse aucune responsabilité quant à ces informations ni quant aux recommandations ou opinions exposées par ces sociétés. Vous exposez votre capital à certains risques.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies dans le cadre des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, portant sur des activités, des évènements ou des développements dont Fineqia (la « Société ») pense, s'attend à ou prévoit qu'ils se produiront ou sont susceptibles de se produire à l'avenir (y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à des acquisitions et des financements potentiels) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « va », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit » ou « projette » ou de la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ces mots ou encore d'une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont hors des capacités de contrôle ou de prévision de la Société, qui peuvent entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats ou les évènements réels et les attentes actuelles incluent, entre autres et sans s'y limiter, l'échec à obtenir un financement suffisant ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier d'information de la Société destiné au public, qui a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à partir de la date à laquelle il est effectué sauf exigence contraire conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs sauf dans la mesure exigée par les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Fineqia Limited (FRN : 757772) est un représentant désigné de Kession Capital Limited (FRN : 582160), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

