L'Enquête nationale présentera son rapport final aux gouvernements lors de la cérémonie de clôture à Gatineau, QC





VANCOUVER, le 10 avril 2019 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera officiellement son rapport final aux gouvernements du Canada, des provinces et des territoires lors d'une cérémonie publique de clôture qui aura lieu à Gatineau, au Québec, dans la matinée du 3 juin 2019.

Les commissaires ont terminé la rédaction du rapport final à la suite d'un processus de validation très important mené auprès du Cercle conseil national des familles, des Grands-mères conseillères et des comités consultatifs sur les Métis, sur les Inuits, sur le Québec et sur les personnes 2ELGBTQQIA. En raison de son obligation d'assurer une traduction de la plus haute qualité, le gouvernement du Canada a accepté de reporter la date de dépôt du rapport final.

Le rapport final reflète les vérités de 1 484 membres de famille et survivantes et de 83 Gardiens du savoir, experts et représentants gouvernementaux qui ont témoigné lors des 24 audiences et séances de consignation des déclarations tenues d'un océan à l'autre en 2017 et 2018, ainsi que les celles de 819 personnes qui ont partagé leur vérité propre par l'entremise d'expressions artistiques.

En soulignant ce jalon d'importance nationale, la cérémonie de clôture et le rapport final marqueront l'aube d'un nouveau jour. Ils nous permettront de rendre hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées, de soutenir la guérison des familles, des survivantes et les collectivités métisses, inuites et des Premières nations, et de bâtir un avenir plus sûr pour toutes les femmes, les filles, les jeunes et les personnes 2ELGBTQQIA.

Le programme comportera des éléments cérémoniels témoignant des traditions des Premières nations, des Métis et des Inuits, qui seront menés par des Aînés du territoire d'accueil, appuyés par des Aînés de partout au Canada. L'événement sera diffusé en direct sur le site Web de l'Enquête nationale et présenté simultanément en plusieurs langues autochtones, en plus de l'anglais et du français.

Immédiatement après la cérémonie de clôture, les commissaires participeront à une séance de questions-réponses avec des représentants des médias pour discuter des conclusions du rapport final.

Dans les semaines précédant l'événement, l'Enquête nationale publiera des informations détaillées sur la cérémonie, y compris des renseignements sur l'inscription des médias.

SOURCE Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

