TOMI Environmental Solutions, Inc. installe SteraMist chez Pfizer, à Chesterfield dans le Missouri





BEVERLY HILLS, Calif., 10 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc.® (« TOMI ») (OTCQX:TOMZ), une société mondiale spécialisée dans les produits essentiels à la désinfection et la décontamination, a annoncé aujourd'hui l'adoption de SteraMist® , un système iHP® personnalisé intégré au sein du nouvel établissement construit par Pfizer à Chesterfield, dans le Missouri. TOMI exploite sa plateforme vedette Binary Ionization Technology® (BITtm) à travers la fabrication, l'accréditation, la mise en service et la vente de sa gamme de produits SteraMist®, un spray et une brume à base de peroxyde d'hydrogène.



SteraMist est utilisé dans de nombreux établissements Pfizer à travers le pays, preuve d'un solide partenariat, et d'une volonté de limiter les risques de propagation de pathogènes dangereux. Le bâtiment de Chesterfield, d'une surface d'environ 27 400 mètres carrés, abrite le groupe BioTherapeutics Pharmaceutical Sciences, et est dédié à la recherche et au développement de nouveaux médicaments.

Les systèmes SteraMist ont été installés dans quatre (4) ensembles de salles blanches cGMP, soit un total de vingt (20) applicateurs SteraMist installés au plafond et connectés à des armoires de commande à générateurs mixtes, programmés pour opérer un (1) ou l'ensemble des applicateurs simultanément. Le système utilise un baril de cinquante-cinq (55) gallons (environ 200 litres) de solution BIT et se compose d'un bouton E-stop, d'une interface programmée avec des heures enregistrées, un capteur H 2 O 2 , ainsi que des rapports de résultat compatibles au format PDF. Ce système personnalisé intégré SteraMist iHP sera utilisé quotidiennement afin de garantir une désinfection/décontamination totale.

Elissa Shane, COO chez TOMI, a déclaré : « TOMI est ravi de ce nouveau partenariat avec Pfizer et de notre élargissement au sein de leurs établissements. SteraMist convient parfaitement aux entreprises du secteur pharmaceutique grâce à la solution rapide et efficace qu'offre la technologie iHP. »

TOMItm Environmental Solutions, Inc.: Innovating for a safer world®

TOMItm Environmental Solutions, Inc. (OTCQX:TOMZ) est une entreprise mondiale de décontamination et de prévention des infections, fournissant des solutions environnementales pour la désinfection des surfaces en intérieur, via la fabrication, la vente et l'accréditation de sa plateforme vedette Binary Ionization Technology® (BITtm). Inventée dans le cadre d'une subvention et conjointement avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du département de la Défense américain, la solution BITtm utilise un faible pourcentage de peroxyde d'hydrogène comme seul ingrédient actif afin de produire un radical hydroxyle (.OH ion), connu sous le nom de ionized Hydrogen Peroxide (peroxyde d'hydrogène ionisé) (iHPtm). Représenté par la gamme de produits SteraMisttm , iHPtm produit un aérosol tueur de germes qui fonctionne comme un gaz visuel non caustique.

Les produits TOMI sont conçus pour une utilisation dans un large éventail de structures commerciales, qui inclut, mais ne se limite pas à, des hôpitaux et des établissements médicaux, des navires de croisière, des immeubles de bureaux, des chambres d'hôtels, des établissements scolaires, des restaurants, des structures produisant ou transformant la viande, des baraquements militaires, des services de pompiers et de police, et des complexes sportifs.Les produits et services TOMI sont également utilisés dans les maisons individuelles et les bâtiments résidentiels.

TOMI développe des programmes de formation et des protocoles d'application pour ses clients et est membre de plein droit de l'American Biological Safety Association, de l'American Association of Tissue Banks, de l'Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, de la Society for Healthcare Epidemiology of America ainsi que de la Restoration Industry Association.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.tomimist.com/ ou nous contacter sur info@tomimist.com.

Pfizer Inc.: Working together for a healthier worldtm

Chez Pfizer, nous appliquons les sciences et l'ensemble de nos ressources afin d'apporter aux gens des traitements qui accroissent et améliorent leur vie de manière significative. Nous aspirons à établir la norme pour la qualité, la sécurité et la valeur dans la découverte, le développement et la fabrication de produits de soin. Notre portefeuille mondial inclut des médicaments et des vaccins, ainsi qu'un certain nombre des produits OTC les plus connus au monde. Chaque jour, les collaborateurs chez Pfizer travaillent sur les marchés développés et émergents afin de faire avancer le bien-être, la prévention, les traitements ainsi que les remèdes qui défient les maladies les plus redoutées de notre époque. Conforme à notre responsabilité en tant que membre des entreprises biopharmaceutiques internationales les plus innovantes, nous collaborons avec les prestataires de soin, les gouvernements ainsi que les communautés locales afin de soutenir et de permettre un accès aux soins sûr et abordable dans le monde entier. Pendant plus de 150 ans, la société Pfizer s'est efforcée de faire la différence pour tous ceux qui comptent sur nous. Nous publions régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour nos investisseurs sur notre site Internet : www.pfizer.com. Pour en savoir plus, vous pouvez également vous rendre sur www.pfizer.com et nous suivre sur Twitter avec @Pfizer et @Pfizer_News, LinkedIn, YouTube ou encore aimer notre page Facebook sur Facebook.com/Pfizer.

Déclaration de limitation de responsabilité conformément au Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Certaines déclarations orales ou écrites constituent des « énoncés prospectifs » tels que définis par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (le « Reform Act »). Ces énoncés prospectifs sont identifiés par des mots ou expressions tels que « nous espérons », « s'attendre à », « estimer », « perspective actuelle », « nous envisageons », « serait égal à », « projets », « projections », « devrait être », « prévoit », « prévu », « nous pensons que », « pourrait », et toute autre expression similaire. Toute déclaration traitant des performances de fonctionnement, d'événements ou de développements que nous espérons ou anticipons se produire, notamment des énoncés relatifs à la croissance du chiffre d'affaires, des bénéfices, de la croissance des bénéfices par action, ou toute autre projection similaire, sont des énoncés prospectifs tels que définis par le Reform Act. Ces énoncés sont prospectifs, et devraient être pris comme tels en considération des facteurs de risque qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats attendus. Les informations fournies dans ce document sont basées sur des faits et circonstances connus au moment de leur publication. Nous n'assumons aucune responsabilité de mettre à jour de ces énoncés prospectifs après la date de cette publication.

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS CONTACT



Harold Paul

hpaul@tomimist.com

