SmartStream constitue une nouvelle équipe afin de répondre aux exigences actuelles en matière de réglementation relative aux liquidités et à la trésorerie





SmartStream Technologies, un fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie des transactions financières (TLM® ), a annoncé aujourd'hui accorder une nouvelle priorité stratégique au client, conformément aux nouvelles réglementations FSA (désormais PRA) afférentes à la gestion des liquidités des filiales britanniques et étrangères. En réponse aux nouvelles réglementations, SmartStream a nommé Nadeem Shamim au poste de directeur mondial des solutions de gestion des liquidités et de la trésorerie.

Nadeem apporte plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la trésorerie, de la gestion de la trésorerie et des liquidités, dans le secteur du conseil en trésorerie et en transactions bancaires, en Europe et en Asie. Avant de rejoindre SmartStream, Nadeem a travaillé chez Standard Chartered Bank, au poste de directeur général, où il était chargé des solutions de trésorerie d'entreprise. Avant cela, il a occupé le poste de Responsable du Groupe d'établissements financiers EMEA, Services de Trésorerie, chez J.P. Morgan, où il était spécialiste des réglementations et de la gestion de la trésorerie.

Nadeem travaillera sous la direction de Vincent Kilcoyne, Responsable de la Gestion produit chez SmartStream. En outre, deux membres des équipes internes - Paul Randell, auparavant ingénieur d'affaires au Crédit Suisse, et Richard Morris, auparavant responsable mondial de la Technologie de gestion de la trésorerie chez Morgan Stanley - occuperont le poste de chef de produit, relevant directement de l'autorité de Nadeem.

Vincent Kilcoyne, directeur de la gestion produits chez SmartStream, affirme: "Nadeem apporte sa solide expérience de la réflexion novatrice et consultative stratégiques au secteur de la transformation des banques, de la gestion du risque de trésorerie, des technologies financières et du financement de la chaîne d'approvisionnement. Je suis ravi de disposer, avec Paul, Richard et Nadeem, d'une équipe si solide et engagée. Nous allons générer un immense succès dans les années à venir".

Nadeem Shamim, responsable de la gestion de la trésorerie et des liquidités chez SmartStream, affirme: "Les banques et les autres établissements financiers se posent des questions fondamentales au sujet de la gestion des liquidités - la pression monte, en termes, non seulement de surveillance des positions de liquidité intrajournalière, mais de sa gestion au moment opportun. Notre objectif est de faire en sorte que nos clients se conforment à la réglementation et d'aller dans la bonne direction en termes d'avancées technologiques, dont l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Nous possédons une équipe hautement qualifiée capable de créer de la valeur pour nos clients."

