Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant la Stratégie nationale sur le logement

Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») est heureuse d'annoncer que sa filiale britannique a organisé avec succès la souscription de 25 000 USD supplémentaires dans The Field LLC, une société anonyme à responsabilité limitée...

Le CREO Family Office Syndicate (CREO), un réseau sans but lucratif composé de bureaux de gestion du patrimoine et dont le siège social est à New York, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel de long...