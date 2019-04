Un concours d'entreprises en démarrage reconnaîtra les plus grands innovateurs dans le secteur des technologies et du vieillissement au Canada





Les gagnants recevront 15?000 $ en espèces et des prix en nature

TORONTO, le 10 avril 2019 /CNW/ - C'est avec joie qu'AGE-WELL annonce la tenue d'un concours à l'échelle nationale pour les entreprises canadiennes en démarrage dont les technologies ou les services peuvent améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou de leurs aidants naturels.

Le Défi d'impact national d'AGE-WELL : Édition démarrage reconnaîtra les entreprises en démarrage de premier plan du secteur des technologies et du vieillissement au Canada et appuiera l'entrepreneuriat dans ce secteur.

Les candidats de partout au pays devront expliquer comment leur solution peut avoir une incidence positive sur les personnes âgées ou les aidants naturels au Canada.

Cinq finalistes participeront à chacun des trois concours (à Vancouver, à Toronto et à Montréal), durant lesquels ils présenteront leur solution devant un auditoire composé notamment d'éminents penseurs dans le domaine. Une aide relative aux frais de déplacement sera offerte.

Le gagnant de chaque concours régional recevra 15?000 $ en espèces et des prix en nature. Pour les modalités du concours, veuillez consulter la page principale du concours.

« Nous sommes ravis de lancer ce concours, qui permettra de mieux faire connaître les entreprises en démarrage dans les domaines des technologies et du vieillissement, et de soutenir les innovations qui peuvent aider à façonner l'avenir du vieillissement », déclare Alex Mihailidis, codirecteur scientifique et président-directeur général du Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL.

En tant que réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, AGE-WELL rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en oeuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens.

« Le vaste mandat d'AGE-WELL vise à relever les défis pressants d'une population vieillissante et à saisir les occasions que la technologie offre. Le Défi d'impact national d'AGE-WELL : Édition démarrage s'harmonise parfaitement avec notre objectif de trouver des solutions pratiques qui aident les gens au quotidien, en plus d'apporter des avantages sociaux et économiques aux Canadiens », déclare M. Mihailidis.

Les commanditaires du concours sont : CARP, Fasken, l'Impact Centre de l'Université de Toronto, MEDTEQ, l'Institut ontarien du cerveau et YouAreUNLTD.

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. (http://www.agewell-nce.ca/, @AGEWELL_NCE) est un réseau pancanadien qui rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en oeuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral.

