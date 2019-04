En marge du World AI Summit 2019 - Axionable ouvre un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Montréal





- La société mise sur la métropole pour sa première expansion et

prévoit créer 50 emplois d'ici deux ans -

MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - La société française Axionable, spécialiste des stratégies de données et d'intelligence artificielle (IA) au service des entreprises, annonce l'ouverture d'un laboratoire à Montréal, à l'occasion du passage de son cofondateur et directeur général, Gwendal Bihan, au World AI Summit. L'entreprise prévoit recruter une cinquantaine de talents d'ici deux ans, soit une croissance comparable à celle que connaît l'équipe de Paris depuis sa création en 2016, afin d'assurer les activités du laboratoire qui seront entièrement consacrées à la recherche appliquée et à l'exécution de projets d'IA.

« S'implanter à Montréal était pour nous une évidence. La métropole est devenue l'un des centres névralgiques les plus pointus dans le monde de la recherche en intelligence artificielle », a déclaré M. Bihan. « Nous sommes impatients de travailler aux côtés des chercheurs les plus renommés internationalement et de plonger au coeur d'un écosystème bouillonnant, qui rassemble de grands joueurs et des startups prometteuses ».

Une entreprise au service des entreprises

Axionable aide ses clients et partenaires à capter toute la valeur de leurs données avec les meilleures pratiques d'IA et les dernières innovations du marché : analyse d'images et de vidéos, compréhension du langage naturel, dispositif autonome, prédiction et recommandation. L'expertise de l'entreprise se concentre notamment dans les domaines des banques et assurances, des médias, de la distribution et le secteur industriel.

La société accompagne les entreprises intégralement : depuis l'expression de leur besoin jusqu'à la livraison en production d'un dispositif d'IA qui aura un réel impact sur leur modèle d'affaires et leur performance. Le prisme d'Axionable est de s'assurer de toujours fournir des solutions durables et responsables, respectueuses des enjeux éthiques et sociétaux.

Axionable a déjà entamé des discussions avec différents partenaires potentiels de l'écosystème montréalais et a entrepris des démarches pour recruter des talents, notamment des spécialistes en IA (apprentissage automatique, apprentissage profond), et en technologies de l'information et des communications. Ils auront pour mandat de définir et de déployer des stratégies de données et d'IA percutantes et responsables auprès de ses clients en Europe et en Amérique du Nord.

« Cette internationalisation qui intervient peu de temps après la création de notre société n'aurait pas été possible sans l'accompagnement des structures telles que Montréal International, Investissement Québec et Business France. C'est une formidable opportunité qui va nous permettre de poursuivre notre hypercroissance et c'est une nouvelle ère très excitante qui s'ouvre pour toute l'équipe », a ajouté Gwendal Bihan.

Montréal International, l'Agence de promotion économique du Grand Montréal, salue l'arrivée de ce nouveau joueur en intelligence artificielle, qui vient renforcer un écosystème collaboratif unique au monde et appuyer la transformation numérique des entreprises québécoises. « Les sociétés étrangères sont nombreuses à investir dans la région; l'équipe a accompagné depuis deux ans plus de 30 projets en IA, totalisant 500 M$. Montréal se démarque non seulement par sa concentration de chercheurs en apprentissage profond, mais aussi par l'importance qu'elle accorde aux impacts sociaux et éthiques de l'intelligence artificielle », a souligné Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous saluons l'arrivée d'Axionable à Montréal, laquelle témoigne de la solidité de l'écosystème montréalais dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette implantation permettra de stimuler davantage l'essor de cette révolution technologique au Québec, en plus de créer plus de nombreux emplois hautement qualifiés. Nous sommes fiers d'avoir contribué à faire valoir les avantages de choisir Montréal à ce joueur-clé de l'industrie de l'intelligence artificielle, et de l'avoir accompagné dans sa démarche d'investissement chez nous », a soutenu Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Le gouvernement du Québec est heureux de souligner l'arrivée d'Axionable au Québec. Le gouvernement oeuvre à augmenter sa force de frappe économique à l'étranger notamment afin d'attirer davantage d'investissements directs tels que celui annoncé aujourd'hui. Nous allons poursuivre nos efforts pour multiplier ces succès », a déclaré Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

À propos d'Axionable

Axionable est spécialiste des stratégies de données et d'IA clés en main pour les entreprises. Son équipe d'experts technologiques et de consultants aide les entreprises à tirer profit au maximum de la donnée et de l'IA pour renforcer réellement et durablement leur modèle d'affaires et leur performance. Elle accompagne de bout en bout les grandes entreprises des secteurs de la banque-assurance, du commerce de détail, des médias et de l'industrie, et adopte a? la fois une approche industrielle, qui lui permet de mener a? bien des projets d'envergure, et défend d'autre part une approche humaine et pragmatique. Fondé en 2016 par quatre experts provenant du conseil, du marketing digital et de la donnée, Axionable connaît depuis une forte croissance et des références solides (Crédit Agricole, Auchan, M6, Michelin...) lui permettant de se positionner parmi les cabinets indépendants de première importance en stratégie IA.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec/fr)

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :