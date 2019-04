Quantstamp remporte la première place au Smart Dubai Global Blockchain Challenge





SAN FRANCISCO, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Quantstamp, une société de sécurité de chaînes de blocs soutenue par Y Combinator, a remporté la première place lors du Smart Dubai Global Blockchain Challenge 2019. Organisé par Smart Dubai et Dubai Future Accelerators , le Global Blockchain Challenge de Smart Dubai s'inscrit dans la stratégie 2020 du gouvernement en matière de chaînes de blocs, dans le cadre de laquelle la technologie de la chaîne de blocs sera utilisée pour améliorer la qualité de vie des citoyens.

Smart Dubai est une agence gouvernementale qui mène sept initiatives clés destinées à faire de Dubaï « la ville la plus heureuse au monde grâce à l'innovation technologique ». L'une de ces initiatives est la Dubai Blockchain Strategy (stratégie de chaînes de blocs de Dubaï), qui vise à consolider la réputation de Dubaï en tant que leader mondial de l'innovation technologique et de l'économie intelligente. La Dubai Blockchain Strategy vise également à faire de Dubaï la première ville alimentée par chaînes de blocs d'ici 2020 et la capitale mondiale de la technologie de la chaîne de blocs.

Les principaux objectifs de la Dubai Blockchain Strategy sont les suivants :

Accroître l'efficacité du gouvernement en utilisant la technologie de la chaîne de blocs dans la totalité des services publics applicables,

Créer un écosystème de chaînes de blocs actif et favorable pour les startups et les entreprises,

Piloter la réflexion stratégique sur les progrès mondiaux de la technologie de la chaîne de blocs.

Le gouvernement national des Émirats arabes unis mène également une stratégie agressive en matière de chaîne de blocs . D'ici 2021, les Émirats arabes unis ambitionnent d'effectuer plus de 50 % de leurs transactions publiques grâce à la technologie de la chaîne de blocs.

« Les Émirats arabes unis et la ville de Dubaï sont des pionniers dans l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs pour apporter des améliorations concrètes dans la vie de leurs citoyens », a déclaré Richard Ma, PDG de Quantstamp. « Maintenant que Quantstamp a remporté le Blockchain Challenge de Smart Dubai, nous allons activement collaborer avec notre nouveau réseau aux Émirats arabes unis pour nous assurer que Quantstamp joue un rôle actif dans la mise en oeuvre et la sécurité de leur stratégie de chaîne de blocs. »

L'équipe de Quantstamp, l'une des 20 startups finalistes, s'est rendue à Dubaï afin de présenter les solutions de l'entreprise en matière de chaîne de blocs lors du Future Blockchain Summit (sommet sur l'avenir de la chaîne de blocs). À cette occasion, l'équipe de Quantstamp a rencontré des investisseurs, échangé avec des représentants du gouvernement et pris contact avec des clients potentiels.

Au cours de sa présentation, Don Ho, directeur commercial de Quantstamp, a expliqué le rôle essentiel de Quantstamp dans la généralisation des contrats intelligents et de la technologie de la chaîne de blocs. Les contrats intelligents jouent une fonction de code d'arrière-plan de la technologie de la chaîne de blocs qui alimente la plupart des applications de la chaîne de blocs.

Don Ho a expliqué que, bien que les contrats intelligents aient connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années, la question de la sécurité des contrats intelligents reste encore en suspens. Sur la même période, l'équivalent de plus de 350 millions de dollars en crypto-monnaie a été perdu ou volé en raison de failles de sécurité dans les contrats intelligents. Si la question de la sécurité de la chaîne de blocs n'est pas abordée, les économies ne seront pas en mesure de réaliser le potentiel de croissance de la technologie de la chaîne de blocs.

Don Ho a ensuite exposé la façon dont Quantstamp entend faciliter la prolifération de la technologie de la chaîne de blocs, en développant des outils et services qui protègent les contrats intelligents tout au long de leur cycle de vie. Avant la publication de contrats intelligents, Quantstamp propose un service complet de vérification de la qualité. Des entreprises crypto-natives majeures telles que OmiseGO, Chainlink ou encore Sharespost font confiance à Quantstamp pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité.

Quantstamp propose également des outils et services qui renforcent la sécurité des contrats intelligents après leur déploiement. Les outils de surveillance de Quantstamp détectent les activités irrégulières et les attaques malveillantes sur les contrats intelligents en opération. Quantstamp travaille également à l'élaboration d'un protocole d'assurance qui permet aux experts en sécurité de veiller au bon fonctionnement des contrats intelligents en opération.

À propos de Quantstamp

Quantstamp est une entreprise de sécurité du domaine des chaînes de blocs qui réalise des vérifications manuelles et des analyses automatiques tout en élaborant des produits, services et protocoles de sécurité ainsi que d'autres dispositifs de sécurité automatisés fondés sur QSP. Le protocole Quantstamp vise à améliorer la sécurité des contrats intelligents ainsi que la réputation des projets qui créent des contrats intelligents en produisant des rapports d'analyse libres d'accès. Réalisez une vérification ou une analyse de sécurité dès maintenant sur https://quantstamp.com/

