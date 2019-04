Xi'an met en place un guichet unique pour les services municipaux





Réduction de 60 % des exigences en matière de documentation

XI'AN, Chine, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- La ville de Xi'an, dans la province chinoise du Shaanxi, a lancé un programme de guichet unique pour les services publics. Disponible en ligne et hors ligne, le programme permettra de centraliser les bases de données des services et aux résidents comme aux entreprises de présenter les documents une seule fois et non pas de façon répétée comme auparavant, réduisant ainsi de 60 % les exigences en matière de documentation.

Le programme vise à organiser des services permettant des économies de temps et d'argent, en favorisant les flux de données et d'information, en réduisant les obstacles à la communication et en éliminant le confinement de l'information dans les services publics. Grâce à l'intégration des fonctions et des services de l'État, plus de 70 % des services municipaux peuvent être sollicités et les demandes traités par le biais d'un guichet unique, ce qui évite aux citoyens de devoir soumettre des documents à différents services.

« Nous avons lancé ce programme pour résorber les problèmes de délais trop longs et d'inefficacité dans la prestation des services municipaux », a déclaré Bo Wei, le directeur adjoint du Bureau de Xi'an pour les sources et la gestion du big data. « Régler les problèmes de flux de travail internes nous permet de créer un guichet unique pour les services publics, appelé à devenir un modèle de processus administratif intelligent et un élément déterminent du projet de ville intelligente de Xi'an. »

Xi'an a créé une base centralisée pour le stockage, l'échange, le partage et l'usage des données, offrant ainsi un système rapide et efficace en vue de partager des données, vérifier les documents et préorganiser et traiter les demandes.

Une application unique pour l'ensemble des services municipaux a été lancée en mars, comme base pour plus de 500 des demandes les plus fréquentes. En outre, des bornes en libre-service et des boîtes aux lettres seront installées dans les endroits les plus fréquentés, permettant d'enregistrer les demandes 24 heures sur 24 ainsi que leur traitement. L'application sera connectée à une plateforme de services administratifs nationaux et provinciaux d'ici la fin de l'année, pour former un seul réseau public pour les villes et les collectivités environnantes.

Pour aller au-devant du citoyens, le programme établira une norme de prestation de services de 15 minutes dans les services publics et les bureaux de l'administration locale. Cinquante pour cent des demandes peuvent être formulées dans les services publics de proximité cette année et ce pourcentage devrait s'élever à 70 % d'ici à 2020.

Pour les personnes sollicitant des services requérant un traitement plus long, le gouvernement de Xi'an mettra également en place en ligne, un « supermarché de services intermédiaires » sur son réseau de services administratifs, effaçant davantage encore les barrières régionales, pour éviter les situations de cloisonnement dans le service public. Cette démarche devrait créer une concurrence ouverte, loyale et équitable sur le marché, avec une norme convenue.

À propos de Xi'an

Capitale de la province du Shaanxi, à l'ouest de la Chine, Xi'an est une destination touristique internationale riche de plus de 3 000 ans d'histoire et d'attractions touristiques de renommée mondiale telles que ses guerriers et chevaux de terre cuite et ses anciens remparts. La ville, surnommée le « Musée de la Chine en plein air », était le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales qui reliait l'Est et l'Ouest, formellement établi sous la dynastie Han. Xi'an s'emploie plus encore à bâtir une ville intelligente pour être une métropole internationale.

