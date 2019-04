Un sondage par une firme de recherche française révèle un score élevé pour le président Aliyev de l'Azerbaïdjan en termes de stabilité, réformes et développement





BAKU, Azerbaïdjan, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Dans une évaluation réalisée un an après les élections présidentielles en Azerbaïdjan, la société de recherche française Opinionway a constaté que les Azerbaïdjanais appuient fortement les mesures prises par le président Aliyev. Plus de 85 % des personnes sondées estimaient que ses activités étaient « positives ».

« Le sondage montre clairement que les Azerbaïdjanais sont satisfaits de leur leadership politique », a déclaré Bruno Jeanbart, directeur général adjoint d'Opinionway. « Un an après sa réélection, la perception des politiques étrangères et nationales du président Aliyev sur la stabilité, les réformes et le développement régional est très positive », a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Baku.

Plus de 80 % des personnes sondées attribuent la « stabilité dans le pays » au « succès des activités du président Aliyev. » Plus de 58 % approuvent le « renforcement des capacités de défense et de l'armée du pays. »

Exprimant leur attitude envers la politique étrangère d'Aliyev, près de 74 % des personnes sondées l'ont déclarée « excellente ». Sur la question du « renforcement de la réputation de l'Azerbaïdjan sur la scène internationale et ses résultats en politique étrangère », près de la moitié des personnes sondées se sont déclarées satisfaites.

Sur le plan national, le président s'en est également bien tiré. 64 % « ont approuvé » ses réformes économiques et plus de 57 % indiquent que « le bien-être de la population s'est amélioré, les salaires, pensions et allocations ont augmenté ». 52 % considèrent que l'accessibilité à l'éducation et aux soins de santé s'est améliorée et 45,3 % sont satisfaits de la lutte contre la corruption.

Le « développement du sport » a également obtenu le soutien étendu des Azerbaïdjanais, 61,4 % le qualifiant de succès. L'Azerbaïdjan est de plus en plus présent sur la carte du sport, hébergeant des évènements prestigieux tels que la course de Formule 1, les Jeux de solidarité islamique et les Jeux européens.

Quant à savoir si les promesses pré-électorales d'Aliyev avaient été tenues, plus de trois quarts des répondants ont indiqué que « la plupart » ou « toutes » ses promesses avaient été tenues.

D'autres données ont révélé que plus de 72 % des répondants pensent que les régions ont été développées en réponse au Programme d'état sur le développement socio-économique des régions, adopté par le président Aliyev, et grâce à l'attention qu'il a porté aux régions.

Le sondage Opinionway était basé sur des entretiens avec 2000 répondants sélectionnés au hasard dans le pays en mars 2019.

